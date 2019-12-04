Adana’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’nın (FETÖ/PDY) firari "Hava Kuvvetleri imamı" Adil Öksüz’ün Adana’da örgüt toplantısı yaptığı iddia edilen otelin işletmecisine "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay, eşine de 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, otel işletmecisi Kemal Erşahbaz ve otel çalışanı eşi Zeynep Erşahbaz, otelin sahibi O.K. ve çalışan A.K. ile avukatları katıldı.

FETÖ ile bağlantılı oldukları iddia edilen tutuksuz sanık Kemal Erşahbaz, FETÖ/PDY üyesi olmadığını söyleyerek suçlamaları kabul etmedi. Oteldeki kameraların yönünün Adil Öksüz tarafından değiştirildiği iddiasının gerçek dışı olduğunu ileri süren Erşahbaz, "Ben Adil Öksüz'ün katıldığı bir toplantıyı organize etmedim. Hakkımdaki tanık beyanları doğru değildir. FETÖ'nün gizli iletişimde kullandığı şifreli haberleşme programı ByLock'u yüklemedim ve kullanmadım. Beraatimi istiyorum" dedi.

Diğer sanıklar Zeynep Erşahbaz, otelin sahibi O.K. ve çalışan A.K. FETÖ/PDY üyesi olmadıklarını iddia ederek beraatlerini istedi.

Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütalaasını tekrar ederek sanıkların üzerine atılı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmaları yönünde görüş sundu.

Mahkeme heyeti, silahlı terör örgütüne üye olma suçundan Kemal Erşahbaz'ı 7 yıl 6 ay, eşi Zeynep Erşahbaz'ı 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

Diğer sanıkların beraatlerine karar verildi.

ADANA 04 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:03

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