Bin 327 engelliye diş tedavisi Fatma Kemal Timuçin Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Başhekimi Dt. Nilay Fevziye Medeni, hastanenin engellilere uygun yapıldığını ve bin 327 engelliye diş tedavisi uyguladıklarını söyledi

Adana'da, Fatma Kemal Timuçin Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Başhekimi Dt. Nilay Fevziye Medeni, hastanenin engellilere uygun yapıldığını ve bin 327 engelliye diş tedavisi uyguladıklarını söyledi.

Çukurova ilçesine bağlı Beyazevler Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarında bulunan an Fatma Kemal Timuçin Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinde daha önce tedavi gören ve bugün hastaneye diş tedavisi görmeye gelen engelliler ile ailelerine hastane yönetimi sürpriz yaptı. Yeni gelen hastalar kapıda çiçekle karşılanıp hediye verildi.

Etkinlikte konuşan Başhekim Dt. Nilay Fevziye Medeni, hastanenin açıldığı tarihten bu yana bin 327’si engelli olmak üzere 3 bin 508 hastanın genel anestezi altında diş tedavisinin yapıldığını belirterek, “Hastane idaresi olarak amacımız, engelli hastalarımızın engellerinin sağlıklı ve mutlu gülüşlerine engel olmamasını sağlamak. Hep birlikte engelleri kaldıralım, birlik olalım ve hayata sağlıklı gülüşler bırakalım” diye konuştu.

Etkinlikte engelli yakınları da konuşarak bir hastanede güler yüzle karşılanmanın ve insanca muamele görmelerinin kendileri çok memnun ettiğini söyledi.

ADANA 06 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:05

GÜNEŞ 07:30

ÖĞLE 12:34

İKİNDİ 15:07

AKŞAM 17:29

YATSI 18:49

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.