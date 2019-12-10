Sarıçam İlçe Nüfus Müdürlüğü Pazar günü açık

Adana’da 14 Aralık Cumartesi günü yapılacak olan 2019İSG 2. Dönem Sınavı dolayısıyla Sarıçam İlçe Nüfus Müdürlüğü 07.0010.00 saatleri arasında açık tutulacak.
Adana Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 14 Aralık Cumartesi günü yapılacak olan 2019İSG 2. Dönem Sınavına katılacak adaylardan nüfus cüzdanı veya TC kimlik kartını kaybeden ve yeniden çıkarmak isteyenler için Sarıçam İlçe Nüfus Müdürlüğü 07:0010:00 saatleri arasında açık tutulacak.
ADANA
10 Aralık 2019 Salı
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