Adana'da bin litre etil alkol ele geçirildi

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ADANA'da yılbaşı öncesi yapılan denetimlerde kaçak içki yapımında kullanılan bin litre etil alkol ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yılbaşı öncesi denetim yaptı. Seyhan İlçesi Aydınlar Mahallesi'nde bir depoya baskın düzenleyen polis, üzerinde 'antifrizli cam suyu' yazan kolileri inceledi. Yapılan araştırmada, kolilerde kaçak içki yapımında kullanılan bin litre etil alkol ele geçirildi .Depoda bulunan, K.S. gözaltına alındı.



ADANA 14 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:10

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