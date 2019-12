Halil Avcı, gençlerle buluştu Avcı: "Küçük başarılardan mutlu olmayanlar, büyük işler başaramaz" "Sevdiğiniz mesleği seçin, hobi yapıyor gibi çalışırsınız" "Her olumsuzlukta bile başarıya ulaşmak için bir yol vardır"

Halil Avcı Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Halil Avcı, özel bir okul tarafından düzenlenen “Tecrübeden Öğreniyoruz” programı kapsamında, kendini başarıya taşıyan deneyimlerini öğrencilerle paylaştı.

Halil Avcı, okulun konferans salonunda düzenlenen söyleşide;, gençlere seslenerek başladığı konuşmasında, “Sizler ülkemizin geleceğisiniz, sizlerle birlikte olmak bana her zaman mutluluk vermiştir" dedi.

Öğrencilere “küçük başarılardan mutlu olmayı” tavsiye eden Halil Avcı, “Mesela; sabah kalktığınızda yatağınızı kendiniz yapın. Belki yatağınızı evde başkası sizin için yapar ama siz kendiniz yapmayı tercih edin. Akşam okuldan eve dönüp de o yatağa baktığınızda ‘bunu ben yaptım’ diye kendinizle gurur duyun, bunu bir başarı olarak değerlendin. Çünkü, küçük başarılardan mutlu olmayanlar, büyük işler başaramaz” dedi.



Meslek seçimi

Bir insanın hayatındaki en önemli dönüm noktalarından birinin meslek seçimi olduğunu ifade eden Halil Avcı, şunları söyledi:

"Sevdiğiniz mesleği seçin, hobi yapıyor gibi çalışırsınız. Ama üniversite sınavında puanım hangi okulu ya da bölümü tutarsa oraya giderim diye düşünürseniz mutlu olamazsınız. Puan nedeniyle okulu seçemiyorsanız bölümü siz belirleyin. Bugün İTÜ ve ODTÜ İnşaat Mühendisliği bölümünün verdiği diploma ile Anadolu'daki herhangi bir üniversitenin verdiği diploma yasalar önünde eş değerdir. Önemli olan sizin kendinizi yetiştirmeniz ve başarıya odaklanmanızdır. Büyük işler yapmak, başarılı olmak için puanı en üst sıralarda olan üniversitenin diplomasına sahip olmak şart değildir.”



"Pes etmeyin"

Herkesin ailesinin çocuğunu okutmak için fedakarlık yaptığını vurgulayan Halil Avcı, “Sizlerin de yapması gereken tek şey çalışmaktır. Çalışarak önce sizin kendinizle, sonra ailenizin sizinle gurur duyacağı işler yapın. Bunun için çeşitli zorluklarla karşılaşabilirsiniz ama asla pes etmeyin. Her olumsuzlukta başarıya ulaşmak için bir yol vardır. Nasıl başarıya ulaşabiliriz? derseniz de bilgi çağında olduğumuzu unutmayın. Bugün internet ortamında her türlü bilgiye ulaşabiliyorsunuz. Yeter ki siz size faydalı olacak bilgileri seçin” diye konuştu.



Soruları yanıtladı

Konuşmasında okul ve meslek hayatındaki tecrübelerinin yanında sosyal sorumluluk projelerinden, hobilerinden de söz eden Halil Avcı, “Hayat sadece çalışmaktan ibaret değildir. Başarılı olmak için kişinin kendine de vakit ayırması gerekir. Mesela ben hobi olarak balık tutmayı çok severim. Bunun için de kendime vakit ayırırım. Eskiden kara avcılığı da yapardım ama kızımın bir sözü üzerine bundan vazgeçtim” dedi.

Avcı, bir öğrencinin kızının ne dediğini sorması üzerine, “Ben bıldırcın avlıyordum. Eti çok lezzetlidir. Küçük bir kuştur. Kızım Billur küçük bir çocukken avdan geldiğimde avlafığım bıldırcınları yavru sanıp ‘baba bu yavru kuşların annesi babası yok mu? arıyorlardır şimdi’ dedi. Onun bu duygusal yaklaşımından sonra bir daha kara avına çıkmadım” dedi.



Avcı'nın rol modeli

Halil Avcı, bir başka öğrenci ise bu mesleği seçerken herhangi bir rol modeli olup olmadığını yönündeki soru üzerine, “Dayım Mithat Topal’dı. Onun etkisi ile seçmiş olabilirim. Ama inşaatçılığı hep sevdim. O zaman iyi de puan almama ve üst sıralardaki bir okula gidebilecek olmama rağmen Çukurova Üniversitesini tercih ettim. Bu işin en güzel tarafı, bir eser yapıyorsunuz ve sonra önünden geçerken ‘bunu ben yaptım’ diyorsunuz, bu çok güzel bir duygu” dedi.

Avcı, mezun olduktan sonra işsizlik sıkıntısı yaşayıp yaşamadığı yönündeki soruya, bir süre özel bir şirkette çalışıp deneyim kazandığını, daha sonra kendi işini kurduğunu belirterek, şunları kaydetti:

“İşimi severek yaptığımı için öğrendiklerimi hayata geçirdim. Sonrası gelişerek, devam etti. İşimi de çok sevdiğim ve gurur duyma hissi yaşadıkça daha iyi işler yaptım. Dikkat ederseniz çocuklarımın küçüklük anılarından bahsederken oğlumdan çok kızımdan bahsettim. Bunun sebebi şu; oğlum dünyaya geldiğinde daha gençtim, aile işi olmayan bir iş dalı seçmiştim, yoğun tempom vardı. Sabahın 5.30’undan gece yarısına kadar çalışıyordum. Bu yüzden oğlum eve geldiğimde çoğunlukla uyumuş oluyordu. Oğlum ile kızım arasında 9 yaş fark var. Kızım dünyaya geldiğinde daha rahat bir dönemde olduğum için onunla daha fazla zaman geçirdim. Fedakarlığı sadece ben yapmadım, eşim de yaptı, oğlum da yaptı. O da şimdi baba olduğu için beni anlıyor.”



Güven ve pazarlama

Halil Avcı, son olarak, bir başka öğrencinin ülkenin zaman zaman yaşadığı krizleri nasıl atlatabildikleri yönündeki soru üzerine, şöyle devam etti:

"Kriz dönemlerini diğer meslektaşlarıma göre daha hafif atlattığımı düşünüyorum. Bir sepete sadece elma doldurmuyorum, onun türevleri olan başka meyveler de dolduruyorum. Sadece inşaat değil, tarım ve madencilik sektöründe de faaliyet gösteriyorum. Yap sat da yapıyorum, devlet işi de yapıyorum. 40 yıldır da bu meslekte taahhütlerimizi yerine getirdiğimiz için markalaştık. İnsanlar güveniyorlar ve sektör krizde olduğu dönemlerde bile biz daire satabiliyoruz. Temalı fark oluşturan işlerin de bunda etkisi var. Bu işlerde de oğlumun katkısı çok büyük. Oğlum da benimle çalışmaya başladıktan sonra daha güzel işler çıkarmaya başladık. Yani biraz güven biraz da pazarlamanın gücü sayesinde krizleri hafif atlatıyoruz diyebilirim.”



Halil Avcı hakkında

1957 yılında Adana’nın Kozan ilçesinde doğan Halil Avcı 1979 yılında Çukurova Üniversitesi'nden İnşaat Mühendisi olarak mezun oldu. Mesleğinin 40. yılında olan Avcı, kendine ait şirketlerde, Çanakkale'den Van'a, Rize'den Hatay'a kadar hemen hemen her bölgede devlete ait altyapı ve üstyapı projeleri ile adından söz ettiriyor. Bunun yanı sıra Adana ve İstanbul’da yapsat diye tanımlanan konut projeleri ile çalışmalarını sürdüren Avcı, 2007 yılından bu yana da Türkmenistan’da projeleri ile Türk müteahhitlik sektörünü temsil ediyor.

Gerek iş hayatında gerekse sosyal hayatta birçok kulüp üyeliği yapmaktadır. Başlıcaları ; Adana Ticaret Odası, Adana Sanayi Odası, İnşaat Mühendisleri Odası, Adana Müteahhitler Birliği, Seyhan Rotary Kulübü, Adana Güç Birliği Vakfı, Adana Eğitim ve Kültür Vakfı, Skal Kulüp, Rotisörler gibi. Bu kuruluşlarda Başkanlık, Başkan vekilliği, Yönetim Kurulu üyelikleri yaptı.

Halen DEİK TürkiyeTürkmenistan İş Konsey Başkanı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Ticaret Odaları Konsey Üyeliği, Adana Ticaret Odası Meclis Üyeliği ile Adana Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanlığı görevlerine devam ediyor.

1982 yılında endüstri mühendisi olan eşi Makbule Avcı ile evlenen Halil Avcı, Orhan Murat ve Billur isimli iki çocuğuyla birlikte şirketlerini yönetiyor.

