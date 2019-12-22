Halil Avcı, gençlerle buluştu Avcı: "Küçük başarılardan mutlu olmayanlar, büyük işler başaramaz" "Sevdiğiniz mesleği seçin, hobi yapıyor gibi çalışırsınız" "Her olumsuzlukta bile başarıya ulaşmak için bir yol vardır"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Halil Avcı, gençlerle buluştu Avcı: "Küçük başarılardan mutlu olmayanlar, büyük işler ...

İHA

Halil Avcı Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Halil Avcı, özel bir okul tarafından düzenlenen "Tecrübeden Öğreniyoruz" programı kapsamında, kendini başarıya taşıyan deneyimlerini öğrencilerle paylaştı.

Halil Avcı, gençlerle buluştu Avcı: "Küçük başarılardan mutlu olmayanlar, büyük işler başaramaz" "Sevdiğiniz mesleği seçin, hobi yapıyor gibi çalışırsınız" "Her olumsuzlukta bile başarıya ulaşmak için bir yol vardır"

Halil Avcı Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Halil Avcı, özel bir okul tarafından düzenlenen “Tecrübeden Öğreniyoruz” programı kapsamında, kendini başarıya taşıyan deneyimlerini öğrencilerle paylaştı.
Halil Avcı, okulun konferans salonunda düzenlenen söyleşide;, gençlere seslenerek başladığı konuşmasında, “Sizler ülkemizin geleceğisiniz, sizlerle birlikte olmak bana her zaman mutluluk vermiştir" dedi.
Öğrencilere “küçük başarılardan mutlu olmayı” tavsiye eden Halil Avcı, “Mesela; sabah kalktığınızda yatağınızı kendiniz yapın. Belki yatağınızı evde başkası sizin için yapar ama siz kendiniz yapmayı tercih edin. Akşam okuldan eve dönüp de o yatağa baktığınızda ‘bunu ben yaptım’ diye kendinizle gurur duyun, bunu bir başarı olarak değerlendin. Çünkü, küçük başarılardan mutlu olmayanlar, büyük işler başaramaz” dedi.

Meslek seçimi
Bir insanın hayatındaki en önemli dönüm noktalarından birinin meslek seçimi olduğunu ifade eden Halil Avcı, şunları söyledi:
"Sevdiğiniz mesleği seçin, hobi yapıyor gibi çalışırsınız. Ama üniversite sınavında puanım hangi okulu ya da bölümü tutarsa oraya giderim diye düşünürseniz mutlu olamazsınız. Puan nedeniyle okulu seçemiyorsanız bölümü siz belirleyin. Bugün İTÜ ve ODTÜ İnşaat Mühendisliği bölümünün verdiği diploma ile Anadolu'daki herhangi bir üniversitenin verdiği diploma yasalar önünde eş değerdir. Önemli olan sizin kendinizi yetiştirmeniz ve başarıya odaklanmanızdır. Büyük işler yapmak, başarılı olmak için puanı en üst sıralarda olan üniversitenin diplomasına sahip olmak şart değildir.”

"Pes etmeyin"
Herkesin ailesinin çocuğunu okutmak için fedakarlık yaptığını vurgulayan Halil Avcı, “Sizlerin de yapması gereken tek şey çalışmaktır. Çalışarak önce sizin kendinizle, sonra ailenizin sizinle gurur duyacağı işler yapın. Bunun için çeşitli zorluklarla karşılaşabilirsiniz ama asla pes etmeyin. Her olumsuzlukta başarıya ulaşmak için bir yol vardır. Nasıl başarıya ulaşabiliriz? derseniz de bilgi çağında olduğumuzu unutmayın. Bugün internet ortamında her türlü bilgiye ulaşabiliyorsunuz. Yeter ki siz size faydalı olacak bilgileri seçin” diye konuştu.

Soruları yanıtladı
Konuşmasında okul ve meslek hayatındaki tecrübelerinin yanında sosyal sorumluluk projelerinden, hobilerinden de söz eden Halil Avcı, “Hayat sadece çalışmaktan ibaret değildir. Başarılı olmak için kişinin kendine de vakit ayırması gerekir. Mesela ben hobi olarak balık tutmayı çok severim. Bunun için de kendime vakit ayırırım. Eskiden kara avcılığı da yapardım ama kızımın bir sözü üzerine bundan vazgeçtim” dedi.
Avcı, bir öğrencinin kızının ne dediğini sorması üzerine, “Ben bıldırcın avlıyordum. Eti çok lezzetlidir. Küçük bir kuştur. Kızım Billur küçük bir çocukken avdan geldiğimde avlafığım bıldırcınları yavru sanıp ‘baba bu yavru kuşların annesi babası yok mu? arıyorlardır şimdi’ dedi. Onun bu duygusal yaklaşımından sonra bir daha kara avına çıkmadım” dedi.

Avcı'nın rol modeli
Halil Avcı, bir başka öğrenci ise bu mesleği seçerken herhangi bir rol modeli olup olmadığını yönündeki soru üzerine, “Dayım Mithat Topal’dı. Onun etkisi ile seçmiş olabilirim. Ama inşaatçılığı hep sevdim. O zaman iyi de puan almama ve üst sıralardaki bir okula gidebilecek olmama rağmen Çukurova Üniversitesini tercih ettim. Bu işin en güzel tarafı, bir eser yapıyorsunuz ve sonra önünden geçerken ‘bunu ben yaptım’ diyorsunuz, bu çok güzel bir duygu” dedi.
Avcı, mezun olduktan sonra işsizlik sıkıntısı yaşayıp yaşamadığı yönündeki soruya, bir süre özel bir şirkette çalışıp deneyim kazandığını, daha sonra kendi işini kurduğunu belirterek, şunları kaydetti:
“İşimi severek yaptığımı için öğrendiklerimi hayata geçirdim. Sonrası gelişerek, devam etti. İşimi de çok sevdiğim ve gurur duyma hissi yaşadıkça daha iyi işler yaptım. Dikkat ederseniz çocuklarımın küçüklük anılarından bahsederken oğlumdan çok kızımdan bahsettim. Bunun sebebi şu; oğlum dünyaya geldiğinde daha gençtim, aile işi olmayan bir iş dalı seçmiştim, yoğun tempom vardı. Sabahın 5.30’undan gece yarısına kadar çalışıyordum. Bu yüzden oğlum eve geldiğimde çoğunlukla uyumuş oluyordu. Oğlum ile kızım arasında 9 yaş fark var. Kızım dünyaya geldiğinde daha rahat bir dönemde olduğum için onunla daha fazla zaman geçirdim. Fedakarlığı sadece ben yapmadım, eşim de yaptı, oğlum da yaptı. O da şimdi baba olduğu için beni anlıyor.”

Güven ve pazarlama
Halil Avcı, son olarak, bir başka öğrencinin ülkenin zaman zaman yaşadığı krizleri nasıl atlatabildikleri yönündeki soru üzerine, şöyle devam etti:
"Kriz dönemlerini diğer meslektaşlarıma göre daha hafif atlattığımı düşünüyorum. Bir sepete sadece elma doldurmuyorum, onun türevleri olan başka meyveler de dolduruyorum. Sadece inşaat değil, tarım ve madencilik sektöründe de faaliyet gösteriyorum. Yap sat da yapıyorum, devlet işi de yapıyorum. 40 yıldır da bu meslekte taahhütlerimizi yerine getirdiğimiz için markalaştık. İnsanlar güveniyorlar ve sektör krizde olduğu dönemlerde bile biz daire satabiliyoruz. Temalı fark oluşturan işlerin de bunda etkisi var. Bu işlerde de oğlumun katkısı çok büyük. Oğlum da benimle çalışmaya başladıktan sonra daha güzel işler çıkarmaya başladık. Yani biraz güven biraz da pazarlamanın gücü sayesinde krizleri hafif atlatıyoruz diyebilirim.”

Halil Avcı hakkında
1957 yılında Adana’nın Kozan ilçesinde doğan Halil Avcı 1979 yılında Çukurova Üniversitesi'nden İnşaat Mühendisi olarak mezun oldu. Mesleğinin 40. yılında olan Avcı, kendine ait şirketlerde, Çanakkale'den Van'a, Rize'den Hatay'a kadar hemen hemen her bölgede devlete ait altyapı ve üstyapı projeleri ile adından söz ettiriyor. Bunun yanı sıra Adana ve İstanbul’da yapsat diye tanımlanan konut projeleri ile çalışmalarını sürdüren Avcı, 2007 yılından bu yana da Türkmenistan’da projeleri ile Türk müteahhitlik sektörünü temsil ediyor.
Gerek iş hayatında gerekse sosyal hayatta birçok kulüp üyeliği yapmaktadır. Başlıcaları ; Adana Ticaret Odası, Adana Sanayi Odası, İnşaat Mühendisleri Odası, Adana Müteahhitler Birliği, Seyhan Rotary Kulübü, Adana Güç Birliği Vakfı, Adana Eğitim ve Kültür Vakfı, Skal Kulüp, Rotisörler gibi. Bu kuruluşlarda Başkanlık, Başkan vekilliği, Yönetim Kurulu üyelikleri yaptı.
Halen DEİK TürkiyeTürkmenistan İş Konsey Başkanı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Ticaret Odaları Konsey Üyeliği, Adana Ticaret Odası Meclis Üyeliği ile Adana Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanlığı görevlerine devam ediyor.
1982 yılında endüstri mühendisi olan eşi Makbule Avcı ile evlenen Halil Avcı, Orhan Murat ve Billur isimli iki çocuğuyla birlikte şirketlerini yönetiyor.

ADANA

22 Aralık 2019 Pazar

  • İMSAK 06:15
  • GÜNEŞ 07:41
  • ÖĞLE 12:42
  • İKİNDİ 15:12
  • AKŞAM 17:32
  • YATSI 18:54
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Adana´da hava destekli asayiş uygulaması
YEREL HABERLER Adana´da hava destekli asayiş uygulaması
"Verimli ve Sürdürülebilir Gübreleme" kriterleri Dünya gübre endüstrisinin önde gelen temsilcilerinden İspanya merkezli Tarazona, Verimli ve Sürdürülebilir Gübreleme kriterlerini belirledi Markanın Türkiye Distribütörü Agronil Tarım kurucusu Taner Kaplan, bu kriterlerin dünya gübreleme sektörüne yön verdiğini belirtti
YEREL HABERLER "Verimli ve Sürdürülebilir Gübreleme" ...
Adana’da bin polisle 'drone'li park uygulaması
YEREL HABERLER Adana’da bin polisle 'drone'li park uygulaması
Adana'ya şehit ateşi düştü
YEREL HABERLER Adana'ya şehit ateşi düştü
Kozan’a şehit ateşi düştü
YEREL HABERLER Kozan’a şehit ateşi düştü
TEMSA'dan açıklama: "En kısa sürede fabrikamızı yeniden çalışır hale getirmek istiyoruz"
YEREL HABERLER TEMSA'dan açıklama: "En kısa sürede fabrikamızı ...
AOSB'nin kadın sanayicileri buluştu
YEREL HABERLER AOSB'nin kadın sanayicileri buluştu
Adana'daki drone'lu uyuşturucu operasyonunda 16 tutuklama
YEREL HABERLER Adana'daki drone'lu uyuşturucu operasyonunda 16 ...
Mahalledeki katı atık tesisinin kaldırılmasını istiyorlar
YEREL HABERLER Mahalledeki katı atık tesisinin kaldırılmasını ...
Çöp tesisine ‘Maskeli’ protesto Adana’da Sofulu Katı Atık Entegre Tesisi etrafında oturan vatandaşlar, tesisin kötü koku yaydığı gerekçesiyle maske takarak tesisi protesto etti
YEREL HABERLER Çöp tesisine ‘Maskeli’ protesto Adana’da Sofulu Katı ...
Silahlı satırlı kavgaya karışan muhtar ve kardeşi tutuklandı 1'i kadın 3 zanlı ise adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı
YEREL HABERLER Silahlı satırlı kavgaya karışan muhtar ve kardeşi ...
Keleşle iş yeri tarayan zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Keleşle iş yeri tarayan zanlı tutuklandı
Torbacı operasyonunda 16 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Torbacı operasyonunda 16 zanlı tutuklandı
Geleneksel medya, dijital medyaya yenik düştü Çukurova Sanat Girişimi tarafından Adana Yazarlarevi'nde gerçekleştirilen söyleşide geleneksel medyadan, dijital medyaya geçiş ele alındı Gazeteci Orhan Apaydın ve Doç. Dr. Onur Dursun, geleneksel medyadaki yalan haber, etik ihlalleri ve basın özgürlüğü gibi birçok sorunun dijital ortama da taşındığına dikkat çektiler
YEREL HABERLER Geleneksel medya, dijital medyaya yenik ...
Adana Demirspor - Ümraniyespor: 4-2
YEREL HABERLER Adana Demirspor - Ümraniyespor: 4-2
Ahmet Taşyürek: “Adana Demirspor’u tebrik ediyorum”
YEREL HABERLER Ahmet Taşyürek: “Adana Demirspor’u tebrik ediyorum”
Uğur Tütüneker: “Takımımı kutluyorum”
YEREL HABERLER Uğur Tütüneker: “Takımımı kutluyorum”
TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 4 - Ümraniyespor: 2
YEREL HABERLER TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 4 - Ümraniyespor: 2
TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 3 - Ümraniyespor: 0 (İlk yarı sonucu)
YEREL HABERLER TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 3 - Ümraniyespor: 0 (İlk ...
AK Parti Adana İl Yürütme Kurulu belirlendi
YEREL HABERLER AK Parti Adana İl Yürütme Kurulu belirlendi
Başkan Karalar: "Adana’ya gelin ciğerimi yiyin" Başkan Zeydan Karalar, Turizm Zirvesi’nde Adana’nın güzelliklerini ve değerlerini anlattı
YEREL HABERLER Başkan Karalar: "Adana’ya gelin ciğerimi ...
Velilere ‘meme kanseri’ anlatıldı Prof. Dr. Nursal, meme kanserinin kadınlardaki en yaygın kanser türü olduğunu belirtti
YEREL HABERLER Velilere ‘meme kanseri’ anlatıldı Prof. Dr. Nursal, ...
Topoğlu:" Genç Ofislerin sayısını artıracağız"
YEREL HABERLER Topoğlu:" Genç Ofislerin sayısını artıracağız"
Kış hastalıklarıyla savaşan 8 besin Beslenme ve Diyet Uzmanı Merve Sehlikoğlu, mevsim sebze ve meyvelerine sofralarda bolca yer verilmesi gerektiğini söyledi
YEREL HABERLER Kış hastalıklarıyla savaşan 8 besin Beslenme ve Diyet ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X