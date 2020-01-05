Terlikten kaçak telefon çıktı Adana'da piyasa değeri 53 bin lira olan 23 kaçak cep telefonu ele geçirildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Terlikten kaçak telefon çıktı Adana'da piyasa değeri 53 bin lira olan 23 kaçak cep telefonu ele ...

İHA

Adana'da piyasa değeri 53 bin lira olan 23 kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Terlikten kaçak telefon çıktı Adana'da piyasa değeri 53 bin lira olan 23 kaçak cep telefonu ele geçirildi

Adana'da piyasa değeri 53 bin lira olan 23 kaçak cep telefonu ele geçirildi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, Seyhan ilçesine bağlı Sucuzade Mahallesi Deppoy Caddesi'nde yaya olarak giden bir kişiden şüphelenip durdurdu. Şüphelinin elinde bulunan kutular açıldığında terlik içinde 23 kaçak akıllı cep telefonu ele geçirildi. Piyasa değeri 53 bin lira olan telefonlara polis el koyarken, S.Y. ve A.A. gözaltına alındı. Zanlılar sorgulandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Zanlılar çıkarıldığı sulh ceza mahkemesince adli kontrol tedbiri uygulanarak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

ADANA

05 Ocak 2020 Pazar

  • İMSAK 06:20
  • GÜNEŞ 07:45
  • ÖĞLE 12:49
  • İKİNDİ 15:21
  • AKŞAM 17:42
  • YATSI 19:02
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İdlib'e insani yardım çağrısı Türk Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Saygılı: "Biz namlusunu masumlara çevirmiş, insanlığını kaybetmiş olanların inadına İdlib'deki kara bulutları iyiliğin gücüyle dağıtacağımıza inanıyoruz"
YEREL HABERLER İdlib'e insani yardım çağrısı Türk Kızılay Genel ...
Adana Kebap ilk siyez pidesiyle servis edildi Diyetisyenler ve doktorlar, siyez pidesiyle servis edilen Adana Kebabına tam not verdi
YEREL HABERLER Adana Kebap ilk siyez pidesiyle servis ...
Küçük yüreklerden büyük davranış
YEREL HABERLER Küçük yüreklerden büyük davranış
13. Çukurova Kitap Fuarı kapılarını açtı 500 edebiyatçıyı ağırlayan 13. Çukurova Kitap Fuarı'na akın eden Adanalılar uzun kuyruklar oluşturdu Adana Valisi Mahmut Demirtaş: “Ziyaretçi olarak gelen çocuklarımız ileri de kültür ve sanatımıza yön verecek”
YEREL HABERLER 13. Çukurova Kitap Fuarı kapılarını açtı 500 ...
Bakan Albayrak: “Temsa’dan güzel haber alacaksınız”
YEREL HABERLER Bakan Albayrak: “Temsa’dan güzel haber alacaksınız”
Sakine, kızını istiyor
YEREL HABERLER Sakine, kızını istiyor
Adana'da bin 255 litre kaçak içki ele geçirildi Adana polisinin yaptığı kaçak içki operasyonu baskınında bin 255 litre kaçak içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Adana'da bin 255 litre kaçak içki ele geçirildi Adana ...
Adanaspor’a 2 transfer birden
YEREL HABERLER Adanaspor’a 2 transfer birden
Adanaspor'dan defansa iki takviye
YEREL HABERLER Adanaspor'dan defansa iki takviye
El freni çekilmeyen tanker rampadan düştü
YEREL HABERLER El freni çekilmeyen tanker rampadan düştü
El freni çekilmeyen tanker askıda kaldı Adana'da sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu tanker, yakıt boşaltımı sırasında rampadan düşüp askıda kaldı
YEREL HABERLER El freni çekilmeyen tanker askıda kaldı Adana'da ...
Tarımsal kredi faizlerinin düşürülmesi üreticileri sevindirdi
YEREL HABERLER Tarımsal kredi faizlerinin düşürülmesi üreticileri ...
Adanaspor'un kamp programı belli oldu
YEREL HABERLER Adanaspor'un kamp programı belli oldu
Hortumun evlerinin çatısını uçurduğu aile yardım bekliyor
YEREL HABERLER Hortumun evlerinin çatısını uçurduğu aile yardım ...
Çiftçinin 2020 beklentileri Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru: “Gıda enflasyonu ancak tarımsal girdi maliyetlerinin düşüşü ile önlenebilir” “Tarımsal desteklemeler ödeme takvimi ile birlikte açıklanmalı” “Ziraat Bankası’nın işletme kredileri vadesi 24 aya çıkarılmalıdır”
YEREL HABERLER Çiftçinin 2020 beklentileri Adana Çiftçiler Birliği ...
Vali Demirtaş: "Emsalsiz bir tarihe sahip olmaktan onur duyuyoruz"
YEREL HABERLER Vali Demirtaş: "Emsalsiz bir tarihe sahip olmaktan ...
Adana'da tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: 9 yaralı
YEREL HABERLER Adana'da tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: ...
Çalışkan: "Bütün işlerimizi inancımıze göre belirlememiz gerekiyor"
YEREL HABERLER Çalışkan: "Bütün işlerimizi inancımıze göre ...
Adana'da 1,3 milyon lira değerinde kaçak cep telefonu ele geçirildi
YEREL HABERLER Adana'da 1,3 milyon lira değerinde kaçak cep telefonu ...
Hortumda evlerinin çatısı uçan aile bebekleriyle perişan oldu Adana’da Dağtekin ailesi, maddi imkansızlık nedeniyle çatıyı yaptıramadıkları için yağmurlu ve soğuk havada çadırda yaşam mücadelesi veriyor Çağla Dağtekin: "Kıyamet koptu zannettim. Şimdi çadırda kalıyoruz. Yetkililer yardım etsin"
YEREL HABERLER Hortumda evlerinin çatısı uçan aile bebekleriyle ...
Adana'da 3 bin 883 litre sahte içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Adana'da 3 bin 883 litre sahte içki ele geçirildi
İnşaat temeli su doldu, polis öğrenciler için nöbet tuttu
YEREL HABERLER İnşaat temeli su doldu, polis öğrenciler için nöbet ...
Polisin göl nöbeti Adana'da yaklaşık 10 gündür devam eden yağmur nedeniyle bir okulun yanındaki inşaat temelinde oluşan gölde çocukların düşerek boğulmaması için polis önlem alıp nöbet tuttu
YEREL HABERLER Polisin göl nöbeti Adana'da yaklaşık 10 gündür devam ...
Kozan'da trafik kazası: 9 yaralı
YEREL HABERLER Kozan'da trafik kazası: 9 yaralı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X