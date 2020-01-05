Terlikten kaçak telefon çıktı Adana'da piyasa değeri 53 bin lira olan 23 kaçak cep telefonu ele geçirildi

Adana'da piyasa değeri 53 bin lira olan 23 kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, Seyhan ilçesine bağlı Sucuzade Mahallesi Deppoy Caddesi'nde yaya olarak giden bir kişiden şüphelenip durdurdu. Şüphelinin elinde bulunan kutular açıldığında terlik içinde 23 kaçak akıllı cep telefonu ele geçirildi. Piyasa değeri 53 bin lira olan telefonlara polis el koyarken, S.Y. ve A.A. gözaltına alındı. Zanlılar sorgulandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Zanlılar çıkarıldığı sulh ceza mahkemesince adli kontrol tedbiri uygulanarak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

ADANA 05 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:20

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