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Adana'da üniversiteliler, otogara akın etti

DHA

Adana'da üniversiteliler, otogara akın etti


Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında üniversitelerin 3 hafta tatil edilmesi, Adana Merkez Otogarı'nda yoğunluğa neden oldu. Biletlerin tükeneceğini tahmin eden öğrenciler, tatil duyurusunun hemen ardından memleketlerinin yolu tuttu. Adana'ya yakın illere olan seferlerin Cumartesi gününe kadar dolduğu öğrenildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) toplantısında alınan üniversitelerin 16 Mart'tan itibaren 3 hafta süreyle tatil edilmesi kararı, otobüs seferlerinde yoğunluğu artırdı. Okulların tatil edilmesi nedeniyle yoğun talep olduğunu söyleyen Adana Otobüsçüler ve İşletmeciler Derneği Başkanı Ramazan İlgan, öğrencilerin otogara akın ettiğini dile getirdi. Ailelerin dönüşler için otogarlarda bilet aradığını aktaran İlgan, "Firmalar genelde ek sefer düzenliyor. Kimse bir yerde kalmayacak" dedi. 
Tatil kararı tahmin edip, biletini erken aldığını anlatan Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi İbrahim Aygün, "Elazığ'a gidiyorum. Tahmin etmiştim tatil olacağını, tatil olmadan aldım biletimi. O yüzden sorun yaşamadım. Ama şimdi bilet almak isteyenler, giremiyor sitelere" dedi. 
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Habip Furkan, memleketi Şanlıurfa'ya gitmek için bilet aldığını söyledi. Bilet alırken zorluk çektiğini kaydeden Furkan, "İnternette sistem çökmüştü, telefonları açmıyorlardı. Evdekileri aradım, onlar ayarladı bileti" diye konuştu.
YAKIN MESAFE SEFERLERİNDE YOĞUNLUK VAR
Yoğunluk yaşadıklarını ifade eden seyahat firması çalışanı Ali Özlü, "Bugün için bilet var ama yarın için yok. Özellikle Niğde ve Kayseri çok yoğun. Kısa mesafeler çok yoğun. Geneli öğrenci. Hepsi otogarda bilet arıyor" dedi.DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Gökhan KESKİNCİ
2020-03-13 00:18:03

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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