Ceyhan Belediyesi'nde yeni başkan Hülya Erdem

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Ceyhun ÖZER/CEYHAN(Adana), (DHA)ADANA'nın Ceyhan ilçesinde CHP'li Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın cezaları nedeniyle mazbatasının iptal edilmesinin ardından başkanlık görevine Millet İttifakı'nın adayı, aynı zamanda Ceyhanspor Başkanı Hülya Erdem seçildi.

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın çeşitli davalardan aldığı cezalar nedeniyle mazbatasının iptal edilmesinin ardından yeni belediye başkanının belirlenmesi için mecliste seçim yapıldı.

14 CHP, 7 AK Parti, 5 MHP, 4 İYİ Parti ve 1 bağımsız üyeden oluşan Ceyhan Belediye Meclisi'nde yapılan oylamalarda, CHP'li Belediye Başkan Yardımcısı ve Ceyhanspor Başkanı Hülya Erdem ile AK Partili Hakan Uçaral yarıştı.

Oylamaların ilk turunda, Hülya Erdem 17, Hakan Uçaral 12 oy alırken 2 oy boş çıktı. İkinci turda ise Hülya Erdem 16, Hakan Uçaral 12 oy alırken 3 oy boş çıktı. Üçüncü turda 18 oy alan Hülya Erdem, seçimi kazandı.DHA-Politika Türkiye-Adana / Merkez Ceyhun ÖZER

2020-04-05 17:17:38



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