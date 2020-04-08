Ceyhan’da 7 bin 269 kişiye bin liralık yardımlar ulaştırıldı

Ceyhan Kaymakamı Bayram Yılmaz, ilçe genelinde son 10 gün içerisinde 7 bin 269 kişiye bin liralık yardımların ulaştığını söyledi.

“Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi” kapsamında nakit bin liralık sosyal yardımlar ülke genelinde dağıtılmaya devam ediyor. Adana’nın Ceyhan ilçesinde de yardımlar ihtiyaç sahibi vatandaşlara en hızlı şekilde ulaştırılıyor.



“Yardım yapılmaya devam edilecek”

Ceyhan Kaymakamı Bayram Yılmaz, son 10 gün içerisinde ilçedeki 7 bin 269 kişiye bin liralık yardımların ulaştığını söyleyerek, “65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı olan bin 860 vatandaşımıza da Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından acil gıda, temizlik malzemesi ve nakit yardımı yapılmıştır. Bundan böyle de ihtiyacı olduğunu bildiğimiz vatandaşlarımıza belli aralıklarla kendilerinin müracaatı olmadan yardım yapılmaya devam edilecektir. Bin liralık yardım dağıtımında toplam 302 Vefa Sosyal Destek Grubu personeli görev yapmıştır. Bu personelimiz görev yapmaya da devam etmektedir” diye konuştu.



“Telefon ve internet üzerinden yardım”

Merkezi yardımlardan ve vakıf yardımlarından faydalanamamış vatandaşlara da müracaat hallerinde vakıf imkanları ölçüsünde yardımların yapıldığını vurgulayan Yılmaz, “Vakfımızdan yardım talebi olan vatandaşlarımızın gün boyu yaşanan sürekli yoğunluğun toplum sağlığını tehdit etmesi nedeniyle, vakfa yönelik tüm yardım başvuruları, 1 Nisan gününden itibaren sadece telefon ve internet üzerinden alınmaktadır” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Ceyhan Kaymakamı Bayram Yılmaz, yardım talebinde bulunan vatandaşların yardımlarının en kısa zamanda karşılanacağını sözlerine ekledi.

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