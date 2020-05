Yeni Adana Stadı'nın koltuk sayısı ve renkleri belli oldu

<br>Akif ÖZDEMİR/ADANA, (DHA) UEFA standartlarındaki 33 bin kişilik yeni Adana Stadı'nın inşaatında son aşamaya gelindi. Statta Adanaspor için 11 bin 187 turuncu, 4 bin 627 beyaz; Adana Demirspor için de 11 bin 187 mavi ve 4 bin 627 lacivert koltuk yer alacağı belirtildi.<br>Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla yapımına başlanan ve tamamlanmak üzere olan yeni Adana Stadı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan AK Parti İl Başkanı Mehmet Ay, kentin Adanaspor ve Adana Demirspor gibi Türk futbol tarihinin iki köklü kulübüne sahip olduğuna dikkat çekti. Adana'nın tam anlamıyla bir futbol kenti olduğunu belirten Başkan Ay, şunları dedi:<br>"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Adana'mıza kazandırdığımız 33 bin kişilik UEFA standartlarındaki stadımızda artık son aşamaya gelmiş bulunmaktayız. Bugüne kadar yapmış olduğumuz her hizmette, atmış olduğumuz her adımda vatandaşlarımızın sesine kulak vermeye büyük önem gösterdik. Bu doğrultuda yıllardır Süper Lig hasretiyle yanıp tutuşan futbol şehri Adana'mızın iki güzide kulübü olan Adanaspor ve Adana Demirspor takımlarımızın değerli başkanlarını ve kıymetli taraftarlarımızın temsilcilerini dinleyerek kendilerinden görüşler aldık. Yapılan bu görüşmeler sonucunda biz de Gençlik ve Spor Bakanlığı ile birlikte çalışmalarımızı taraftarlarımızın görüşlerine kulak verecek şekilde ve büyük bir titizlikle sürdürdük. Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu da camialarımızdan ve taraftarlarımızdan gelecek olan talepleri karşılama noktasında her türlü fedakârlığı yapacaklarını ifade ederek sürecin en başından beri büyük destek vermişlerdir. Yapılan tüm bu görüşmelerin ardından Adana'mız için ortak bir karar alınmıştır. 33 bin kişi kapasiteli UEFA standartlarındaki muhteşem eserimizin koltuk renkleri ve koltuk sayılarının dahi eşit olduğu, hakkaniyetli ve adil bir sonuca varılmıştır."<br>KOLTUK RENKLERİ VE SAYISI<br>Mehmet Ay, "Koltuklarımızın rakamlara dağılımı ve renkleri ise şu şekilde olacaktır: Adanaspor bölümü için turuncu koltuk sayısı 11 bin 187, beyaz koltuk sayısı 4 bin 627; Adana Demirspor bölümü için mavi koltuk sayısı 11 bin 187, lacivert koltuk sayısı 4 bin 627" diye konuştu.DHA-Spor Türkiye-Adana / Merkez Akif ÖZDEMİR<br>2020-05-24 12:28:43<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.