TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 2 - Osmanlıspor: 1

Japonlar sonunda bunu da yaptı!

TFF 1. Lig’in 29. haftasında Adana Demirspor, sahasında karşılaştığı Osmanlıspor'u 21'lik skorla mağlup etti.



Maçtan dakikalar

15. dakikada Adana Demirspor’da Mehmet Akyüz, ceza sahası dışından sert bir vuruş yaptı ancak top kaleci Ahmet’in elinde kaldı.

22. dakikada Adana Demirspor’da sağ kanattan yapılan ortada kaleciyle ceza sahası içinde karşı karşıya kalan Mehmet Akyüz topu auta attı.

25. dakikada Adana Demirspor’da Aosman, ceza sahası dışından aldığı topu kaptırmadı ve ceza sahası içine girdiğinde şutu çekti. Meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 10

29. dakikada Adana Demirspor’da Adil Demirbağ'ın Erdem’e ceza saha içerisinde yaptığı müdahaleyi hakem Burak Şeker penaltı olarak değerlendirdi. Hakem Şeker, Adil Demirbağ'a kırmızı kart göstererek oyundan attı.

30. dakikada Osmanlıspor’da Mertan penaltı kullanmak için topun başına geçti. Mertan düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 11

70. dakikada Osmanlıspor'da Jovan'ın ceza sahası dışından attığı sert şut, kaleci Kurtuluş'un elinde kaldı.

79. dakikada Adana Demirsporlu Mehmet Akyüz ceza sahası dışından vurduğu sert vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 21



Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Burak Şeker xx, Seyfettin Ünal xx, Ali Can Alp xx

Adana Demirspor: Kurtuluş xx, Tayyip x (Mitrovic dk. 46 x), Adil xx, Traore xx, Aosman x (Volkan dk.46 xx), Pa Dibba xx (Sinan dk. 54 x), Okan xx, Hasan xx, Berk xx (Mehmet dk. 54 x), Mehmet xx (Kone dk. 90+1 ?), Rassoul xx

Yedekler: Vedat, Vedat, Emre

Teknik Direktör: Cüneyt Dumlupınar

Osmanlıspor: Ahmet xx, Ali xx (Yiğit dk. 81 ?), Eren xx, Ayuk xx, Mertan xx, Doğukan xx, Jovan xx, Halil xx (Todorovic dk. 66 x), Mehmet xx, Atakan xx, Erdem xx

Yedekler: Mele, Berkay, Okan, Kasım, İlhami, Batuhan

Teknik Direktör: Ali Güneş

Goller: Aosman (dk. 25), Mehmet (dk. 79) (Adana Demirspor), Mertan (dk.30 pen.) (Osmanlıspor)

Sarı kartlar: Okan, Aosman (Adana Demirspor), Mertan (Osmanlıspor)

Kırmızı kart: Adil (dk. 29) (Adana Demirspor)

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