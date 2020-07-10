Adana'da yasa dışı bahis operasyonu: 38 gözaltı kararı (2)

21 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Adana merkezli 10 ilde, internet üzerinden yasa dışı bahis oynattığı tespit edilen şebekeye yönelik şafak vakti düzenlenen operasyonda, 21 şüpheli gözaltına alındı. Şebekenin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Ukrayna ve Gürcistan üzerinden bahis oynattığı belirlendi. Polisin, 17 kişinin yakalanması için çalışması sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Rüşan Anıl ATAR
2020-07-10 12:21:05
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