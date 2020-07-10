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Adana'da yasa dışı bahis operasyonu: 38 gözaltı kararı (2)

DHA

Adana'da yasa dışı bahis operasyonu: 38 gözaltı kararı (2)


21 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Adana merkezli 10 ilde, internet üzerinden yasa dışı bahis oynattığı tespit edilen şebekeye yönelik şafak vakti düzenlenen operasyonda, 21 şüpheli gözaltına alındı. Şebekenin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Ukrayna ve Gürcistan üzerinden bahis oynattığı belirlendi. Polisin, 17 kişinin yakalanması için çalışması sürüyor.    DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Rüşan Anıl ATAR
2020-07-10 12:21:05

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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