Evde çıkan yangın, 1 saatlik çalışmayla söndürüldü

Ali GÖKDAL/KOZAN (Adana), (DHA)ADANA'nın Kozan ilçesinde 2 katlı binanın üst katında çıkan yangın, itfaiyenin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.
Kozan ilçesi Hacıuşağı Mahallesi Jandarma Sokak'ta dün gece saatlerinde iki katlı evin üst katından dumanların yükseldiğini görenler, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahalede bulundu. Polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, bölgedeki elektrik enerjisi de kesildi. Çevre apartmanlarda oturanlar, evlerinin balkonlarına çıkarak meraklı gözlerle söndürme çalışmalarını izledi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla yangın, kontrol altına alındı.
Evde zarara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Kozan Ali GÖKDAL
2020-07-11 12:48:44
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.