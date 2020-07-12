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Adana'ya yeni festival: "Jakaranda Kültür ve Sanat Festivali" Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, gitar kursuna devam eden gençleri ziyaret etti, Jakaranda Kültür ve Sanat Festivali düzenleyeceklerini açıkladı

İHA

Adana'ya yeni festival: "Jakaranda Kültür ve Sanat Festivali" Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, gitar kursuna devam eden gençleri ziyaret etti, Jakaranda Kültür ve Sanat Festivali düzenleyeceklerini açıkladı

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Çukurova’yı kültür ve sanat kenti yapmak istediklerini, bu konuda gençlerden önemli destek beklediklerini söyledi.
Bülent Ecevit Kültür ve Sanat Parkı’nda gitar kursuna devam eden gençleri ziyaret eden Başkan Soner Çetin, gençlerle sohbet etti, belediyeden beklentilerini dinledi. Bülent Ecevit Kültür ve Sanat Parkı Ceren Özdemir Müzik Atölyesi’nde gençlerin büyük ilgisi ile karşılanan Başkan Soner Çetin, “Bu tür kurslarımıza gençlerin gösterdiği ilgi bizi mutlu ediyor. Çukurova’yı kültür ve sanat kenti yapmak istiyoruz. Bu konuda sizlerin büyük katkısını bekliyoruz” dedi.
Başkan Soner Çetin, “Bülent Ecevit Kültür ve Sanat Parkı’nı gençlerimiz sürekli doldursunlar. Burada enstrüman çalsınlar, şarkılar söylesinler, resim yapsınlar, kütüphaneden yararlansınlar. Bu parkta yapılan etkinliklerin artmasını arzu ediyorum” ifadesini kullandı.
Gelecek yıl mayıs ayında yapılması planlanan Jakaranda Kültür ve Sanat Festivali ile ilgili de açıklamalarda bulunan Başkan Soner Çetin, şöyle devam etti:
“Biliyorsunuz Portakal Çiçeği Karnavalı Adana’nın tanıtımına büyük katkı sağlıyor. Türkiye’deki tek karnaval olma özelliğini taşıyor. Bu karnaval Adana’nın olumsuz imajının düzelmesine büyük katkı verdi. Artık Adana karnavalla, festivallerle, diğer kültürel ve sanatsal etkinlikler anılıyor. Biz Çukurova Belediyesi olarak Orhan Kemal Edebiyat Festivali, Yılmaz Güney’i Anma Günleri, Uluslararası Karikatür Festivali gibi Türkiye’de ses getiren önemli etkinliklere imza atıyoruz. Şimdi bu etkinliklere Jakaranda Kültür ve Sanat Festivali’ni ekliyoruz. 30 dönüm alan üzerine Jakaranda Ormanı kuruyoruz. İçerisinde Çocuk Köyü de olacak. Bu projeyi Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yapıyoruz. Bir cadde festivali olacak. Sizlerin de katılacağını umuyorum. Bu festival Portakal Çiçeği Karnavalı’na alternatif değil, onu tamamlayan bir etkinlik olacak.”
Başkan Soner Çetin, Çukurova halkının bilinç düzeyinin yüksek olduğunu vurgulayarak, “Bu insanları olağan belediyecilik hizmetleri ile memnun etmeniz mümkün değil. Biz de buna uygun hareket ediyoruz” ifadesini kullandı.
Gençleri müzikle uğraştıkları için kutlayan Başkan Soner Çetin, hayatta isteyip de yapamadığı az şeylerden birinin bir enstrüman çalmak olduğunu açıkladı. Ziyarette gençler Başkan Soner Çetin’e mini bir konser verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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