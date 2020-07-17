Kazayı üstlenmeyen arkadaşını tabancayla vurarak öldürdü

Rüşan Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da alkollü araç kullandığı öne sürülen Engin Sayın (26), kaza yapınca cep telefonuyla aradığı Emrah Gülçiçek´ten (29) gelip, kazayı üstlenmesini istedi. Gülçiçek olumsuz yanıt verince, Sayın tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.
Olay, 14 Temmuz günü saat 23.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi 4377. Sokak´ta meydana geldi. Engin Sayın, araç kullanırken merkez Sarıçam ilçesi Menekşe Mahallesi civarında kaza yaptı. Alkollü olduğu öne sürülen Sayın, arkadaşı Emrah Gülçiçek´i cep telefonuyla arayarak, kazayı üstlenmesini istedi. Gülçiçek, olumsuz yanıt verince iki arkadaş arasında telefonda tartışma çıktı. Engin Sayın polisler gelmeden bölgeden ayrıldı.
Kazadan saatler sonra Gülçiçek´in oturduğu kıraathaneye giden Engin Sayın, yanında getirdiği tabancayı çıkararak Emrah Gülçiçek'e ateş açtı. Tabancadan çıkan mermiler, Gülçiçek´in karnına isabet etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Gülçiçek´in hayatını kaybettiği belirlendi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü´ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından kaçan Engin Sayın´ın yakalanması için çalışma başlattı. Polis, çevredeki güvenlik kameralarından kaçış güzergahını belirlediği Sayın´ı, yakalayarak gözaltına aldı.
Engin Sayın, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Emrah Gülçiçek´in cenazesi ise kentte toprağa verildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Rüşan Anıl ATAR
2020-07-17 10:38:38
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