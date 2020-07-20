Rüşan Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da, kamyonetin kasasına kurdukları düzenekle bir TIR´ın deposuna kaçak akaryakıt aktarımı yapan 3 şüpheli, suçüstü yakalandı. Aramalarda, piyasa değeri 12 bin 500 TL olan 2 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışma yaptı. Ekipler, Pozantı ilçesi Adana-Niğde istikameti otoyol üzerinde bulunan bir dinlenme tesisinin arka tarafında, kamyonetin kasasında bulunan düzenekle bir TIR´ın deposuna kaçak akaryakıt aktarımı yapıldığı bilgisine ulaştı. Operasyon düzenleyen ekipler, kaçak akaryakıt aktarımı yapan şüphelileri suçüstü yakaladı. Yapılan aramalarda piyasa değeri 12 bin 500 TL olan 2 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüpheli, ifadelerinin alınması için Pozantı İlçe Emniyet Müdürlüğü´ne teslim edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Rüşan Anıl ATAR
2020-07-20 10:18:44
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