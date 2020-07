2 bin 400 yıldır modası geçmeyen bilezik: Adana burması

Can ÇELİKEser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)ADANA'nın simgelerinden ve kuyumculuk sektörünün gözde ürünlerinden olan Adana burması, kentteki altın atölyelerinde işlenip kuyumcu vitrinlerinde yerini alıyor. Adana Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman, burma bilezik satışlarının sektörün barometresi olduğunu belirterek, "Adana burması hem kentin simgesi hem de tüketici için güvenli bir yatırım ürünüdür" dedi.

Kentte, M.Ö. 4'üncü yüzyılda paranın olmadığı Helenistik Dönem'de ticaret yapılırken değiştokuş yöntemiyle değerlendirilen ve 2 bin 400 yıldır modası geçmeyen 'Adana burması', bugün de 'bilekte taşınan nakit para' olarak görülüyor. Arkeolojik kazılarda ortaya çıkarılan, iki ucunda yılan başı bulunan bilezik, küçük değişikliklerle üretilerek, satışa sunuluyor. Güncel modellerde burmadan yılan başları çıkarılarak, yerine kilit konuldu. 'Adana burması' bilezikler, kuyumcularda 7 telli, 12 telli, elmas kırığı ve badem baş gibi model isimleriyle kadınların beğenisine sunuluyor. Kentteki tüm altın atölyelerinde en çok işlenen ürün olan Adana burması, yapım sürecinden sonra atölyelerden çıkarak kuyumcu vitrinlerinin vazgeçilmesi haline geliyor.

'BAKKAL İÇİN PEYNİR, EKMEK BİZİM İÇİN DE BURMA VAZGEÇİLMEZDİR'

Adana Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman, taşıdığı kültürel değer ve anlam açısından Adanalılar için burma bileziğin yerinin ayrı olduğunu belirterek, burma bilezik satışlarının kuyumculuk sektörünün barometresi olduğunu söyledi. Adana burmasının en çok çiftçiler ve sabit gelirli vatandaşların tercih ettiği ürün olduğunu belirten Başman, "Burma bileziğin satışı zaman zaman artar. Bazı dönemler ise biraz durulur. Fakat hiçbir zaman gerilere düşmez. Çünkü burma bilezik bu kentin sembolüdür. Kuyumculuğun da temel ürünlerinden biridir. Bir bakkal için peynir, ekmek satmak ne kadar vazgeçilmez ise Adana burması da biz kuyumcular için o kadar vazgeçilmezdir. Burmanın işçiliği ve fire payı azdır. Alınıp satılırken arasında küçük rakamlar vardır. Çeşit çeşit gramajlarda satılması da vatandaşın tercih etmesinde önemli bir etkendir. Adanalılar hayırlı işlerde, düğünlerde, hediye alışverişlerinde ilk olarak burma bilezik tercih ediyor. İnsanlar yatırım için gönül rahatlığıyla bu ürünü tercih ediyor" diye konuştu.

'ALTI AŞAMADAN GEÇİRİP 45 DAKİKADA HAZIR HALE GETİRİYORUZ'

Koronavirüs salgınında normalleşme dönemine girildikten ve düğün sezonun başlamasından sonra atölyelerinde üretimin arttığını kaydeden kuyumcu ustası Yusuf Yılmaz ise Adana burmasının takılar arasında öne çıktığını dile getirdi. Her üründe olduğu gibi Adana burması yapımında da dikkat edilecek birçok aşama olduğunu kaydeden Yılmaz, kent için simge olmuş bir değeri üretmekten mutlu olduklarını söyledi. Adana burması yapımının 6 aşamadan oluştuğunu ve 45 dakika sürdüğünü belirten Yılmaz, "İlk olarak külçe altınımızı Adana burma bileziklerimizi üretmek için eritiyoruz. Eritme aşaması sonrası altınımızı silindir makinesinde çekip çubuk haline getiriyoruz. Daha sonra ustalıkla kıvırıp kilidini yapıyoruz. Son olarak da kaynatma ve parlatma işlemlerinden geçirip hazır hale getiriyoruz. Haftada ortalama 4-5 kilogram altın işlemesi yapıyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK

