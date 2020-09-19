Adanaspor’da Fatih Akyel dönemi sona erdi

TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor’da Teknik Direktör Fatih Akyel dönemi sona erdi.
Ligde 1 galibiyet, 1 beraberlikle 4 puana sahip turuncubeyazlı ekipte, 9 gün önce takımın başına gelen Fatih Akyel ile sözleşmenin karşılıklı olarak fes edildiği bildirildi.
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