İş insanını kaçırıp, fidye isteyen şüphelilerden 1'i daha yakalandı



Rüşan Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da dövülerek kaçırıldıktan sonra ailesinden ve iş ortağından 1 milyon 400 bin lira fidye istenen, polisin düzenlediği operasyonla kurtarılan iş insanı Musa Ş.'yi kaçıran şüphelilerden Hasan Bozdağ da yakalanıp, tutuklandı. Tutuklu sayısı 2'ye çıkarken, firari 2 şüpheliyi yakalamak için de çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Olay, 13 Ağustos günü merkez Sarıçam ilçesinde meydana geldi. İş insanı Musa Ş. evine giderken, otomobilin önü başka bir otomobil tarafından kesildi. Otomobilden inen yüzü maskeli 4 kişi, Musa Ş.´yi dövüp, kendi araçlarına bindirerek ayrıldı. Şüpheliler, Musa Ş.´yi götürdükleri mısır tarlasında da sopa ve yumrukla dövdü. Şüpheliler, 5 milyon lira fidye istediği Musa Ş.´yi, "Bu para gelmezse, seni burada öldürürüz" diye tehdit etti. Bunun üzerine iş insanı, ortağı Hasan A.´yı arayıp kaçırıldığını ve şüphelilerin fidye istediğini söyledi. Bu sırada telefonu alan şüpheliler Hasan A.'ya, "Bize 5 milyon lira getireceksin. Seni daha sonra arayıp adresi vereceğiz. Sakın polise gitme" diyerek gözdağı verdi.

1 MİLYON 400 BİN TL FİDYEYE ANLAŞTILAR

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü´ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, Hasan A.´nın durumu bildirmesi üzerine harekete geçti. Şüphelilerin izini süren ekipler, Musa Ş.´nin aracının en son Yenidoğan Mahallesi´nde olduğunu tespit etti. Bunun üzerine çalışmalar bu bölgede yoğunlaştırıldı. Polis, şüphelilerin, Servet A., Abdurrezzak B., Hasan Bozdağ ve Serhan Y. olduğunu belirledi. Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin kullandığı aracın kiralık olduğunu ve aynı bölgede olduğunu saptadı.

Polisin çalışmaları sürerken, Hasan A. da şüphelilerle konuşup, 1 milyon 400 bin lira fidye vermek için anlaştı. Polis, Musa Ş.´nin mısır tarlasında rehin tutulduğunu saptadı.

TERMAL KAMERAYLA TESPİT EDİLDİLER

14 Ağustos gecesi drone ve termal kamera ile Musa Ş.´nin yeri tespit edildi. Ardından operasyon düzenleyen ekipler, Musa Ş.´yi kurtardı. Şüphelilerden Serhan Y.´yi de yakaladı. Diğer 3 şüpheli ise gecenin karanlığından da faydalanarak kaçtı. Yaralanan Musa Ş., hastaneye kaldırıldı. İş insanı, ifadesinde, kendisini Servet A.´nın kaçırdığını, diğer şüphelilerin ona yardım ettiğini, istedikleri fidye gelmediği için kendisini sürekli dövüp, işkence yaptıklarını söylediği öne sürüldü.

Emniyete götürülen şüpheli Serhan Y., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

FİRARİ ŞÜPHELİLERDEN 1´İ YAKALANDI

Olayla ilgili çalışmalarını sürdüren polis ekipleri, şüphelilerden Hasan Bozdağ'ın, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi'nde saklandığını belirledi. Adrese baskın düzenleyen ekipler, kaçmaya çalışan Bozdağ'ı yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hasan Bozdağ, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Rüşan Anıl ATAR

2020-10-02 10:32:52



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