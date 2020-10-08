Başkan Çetin: "Kreşler en önemli projelerimizden biri"

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Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Gülen Yüzler Semt Kreşlerinin en önemli projelerinden biri olduğunu söyledi.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, eğitime başlayan ancak resmi açılışı yapılmayan Huzurevleri Mahallesi’ndeki Gülen Yüzler Semt Kreşini ziyaret etti.

Kreşte önce eğitim gören minikleri ziyaret eden Başkan Soner Çetin, onlarla yakından ilgilendi, sohbet etti. Başkan Soner Çetin daha sonra kreşin diğer bölümlerini ziyaret ederek, kreşin yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

Okul öncesi eğitimi çok önemsediklerini söyleyen Başkan Soner Çetin, “Ağaç yaşken eğilir. Çocuklarımıza burada daha küçük yaşlarda Atatürk sevgisi ve Cumhuriyet değerlerini öğretiyoruz” diye konuştu.

Başkan Soner Çetin, Gülen Yüzler Semt Kreşlerinin Çukurova Belediyesi’nin en önemli projelerinden biri olduğunu belirterek, “Çalışan kadının önündeki en büyük engel çocuklarını güven içinde emanet edebileceği bir yer bulamamasıdır. Bu anlayıştan hareketle göreve gelir gelmez semt kreşleri açmaya başladık. Kreşlerimiz Çukurovalılar tarafından büyük ilgi görüyor. Huzurevleri Semt Kreşi açtığımız 8’inci kreş. 9’uncu kreşi de Mahfesığmaz Mahallesinde açacağız” dedi.

Çukurova Belediyesi Gülen Yüzler Semt Kreşlerinin donanım ve eğitim anlamında üst seviyede olduğunu kaydeden Çetin, “Buna karşın velilerimizden sembolik bir ücret alıyoruz. Kreşlerimiz o kadar büyük ilgi görüyor ki kabul edeceğimiz çocukları noter huzurunda kura ile belirliyoruz” şeklinde konuştu.

Başkan Soner Çetin, eğitime başlayan Huzurevleri Kreşinin resmi açılışının henüz yapılmadığını hatırlatarak, açılışı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da katılacağı toplu açılış töreni ile önümüzdeki dönemde yapmayı planladıklarını açıkladı.

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