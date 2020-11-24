Polisten, şehit meslektaşlarının eşi Derya öğretmene çiçek



Rüşan Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da polis ekipleri, Siirt´te görev yaptığı sırada 2004 yılında şehit olan polis memuru Cuma Ali Hakan´ın öğretmen eşi Derya Hakan´a çiçek verip, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı. Derya öğretmen, eşinin meslektaşlarının kendisini unutmamasından dolayı mutlu olduğunu söyledi.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Siirt´in Pervari ilçesinde görev yaptığı sırada 18 Mayıs 2004´te PKK´lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan polis memuru Cuma Ali Hakan´ın, öğretmen eşi Derya Hakan´ı ziyaret etti. Polisleri karşısında gören Derya öğretmen, duygu dolu anlar yaşadı. Polisler, Öğretmenler Günü´nü kutladığı Derya öğretmene çiçek verdi. Eşinin meslektaşlarının kendisini unutmadığı için mutlu olduğunu ifade eden Derya Hakan, "Öğretmen olduğum için, kendimi çok şanslı görüyorum. Bugün benim en mutlu günüm. İki erkek kardeşim de polis. Allah onları korusun, devletimize zeval vermesin" diye konuştu.

DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Rüşan Anıl ATAR

2020-11-24 11:19:34



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