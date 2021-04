Apartmanın girişindeki 'köpekler ve kuryeler giremez' yazısına tepki

Can ÇELİK-Yusuf KANTARLI/ADANA, (DHA)ADANA'da apartman yöneticisinin, oturduğu binanın giriş kapısına yapıştırdığı 'Köpekler ve kuryeler giremez' yazısı tepki çekti. Apartmandaki müşteriye sipariş getirdiği sırada yazıyı fark eden Adana Motosikletli Kuryeler Derneği Başkanı Yalçın Parmak, "Tepkimizi ortaya koyunca yazı değişti fakat önemli olan insanların zihniyetinin değişmesidir" dedi.

Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de etkisini sürdüren koronavirüs nedeniyle yemek, giyim ve ev tekstili gibi alışverişlerin birçoğu, internet üzerinden yapılmaya başlandı. İnternet üzerinden yapılan alışverişlerin yoğunlaşması nedeniyle kargoları taşıyan kuryelerin de iş yükü arttı. Alışveriş yoğunluğu nedeniyle özellikle motosikletli kuryelerin mesaileri günde 14 saate kadar çıktı. Motosikletli kuryeler hem yoğun çalışma saatleri hem de 'müşteri şikayetleri' nedeniyle sorun yaşarken, Adana'da kuryeleri üzen farklı bir olay yaşandı.

Merkez Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'ndeki apartmanın yöneticisi, binanın giriş kapısına 'Köpekler ve kuryeler giremez' yazılı kağıt yapıştırdı. Söz konusu binanın sakinlerinden birine sipariş getiren Adana Motosikletli Kuryeler Derneği Başkanı Yalçın Parmak ise girişteki yazıyı görünce şoke oldu. Duruma çok üzülen Parmak, karşılaştığı apartman yöneticisini uyardığında ise sert tepkiyle karşılaşıp binadan kovulduğunu iddia etti.

'ÇOK OYALANMA, ÇABUK ÇIK, ASANSÖRÜ KULLANMA'

Olayın yaşandığı gün her zamanki gibi müşteri isteği üzerine apartmana sipariş getirdiğini kaydeden Parmak, girişteki yazıyı gördüğünde neye uğradığını şaşırdığını söyledi. Elindeki siparişi geciktirip müşteriyi mağdur etmemek adına apartmana girdiğini ve asansöre yöneldiği sırada birinin kendisini uyardığını dile getiren Parmak, "Seslenen kişi apartmanın yöneticisiymiş. Bana 'Çok oyalanma, çabuk çık, asansörü kullanma' diye tepki gösterdi. Bunun üzerine siparişimi merdivenle çıkarak bıraktım. Apartmandan geri çıkarken tekrar karşılaştık. Söz konusu yazının yanlış olduğunu ve kaldırmalarını istedim. Tekrardan tepki gösterip binadan kovdular" dedi.

'ERTESİ GÜN YAZIYI DEĞİŞTİRDİLER'

Yazıyı görünce çok şaşırdığını ve üzüldüğünü belirten Parmak, kuryeler olarak kırgın olduklarını kaydetti. Tepkisinden sonra ertesi gün yazının kaldırıldığını ve yerine 'Bu apartmanda köpek beslemek yasaktır' yazısının asıldığını öğrendiğini söyleyen Parmak, bu nedenle konuyla ilgili şikayetçi olmadıklarını dile getirdi. Böyle konuların kendilerini yıprattıklarını vurgulayan Parmak, "Bu bizim mesleğimiz. Apartmanlara giriş-çıkış sebebimiz mesleğimiz gereğidir. Bu tarz söylemler onurumuza dokunuyor. Bir daha yaşanmasın istiyoruz. Tepkimizi ortaya koyunca yazıyı değişti fakat önemli olan insanların zihniyetinin değişmesidir" diye konuştu.

Site yönetimi ise konuyla ilgili açıklama yapmak istemedi. DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK

2021-04-05 16:25:02



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.