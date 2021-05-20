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Adana’da öğrenciler E-twinning projesiyle kenti tanıtıyor

İHA

Adana’da öğrenciler E-twinning projesiyle kenti tanıtıyor

"Dünya Kültür Mirasının Bir Parçası Olarak Benim Sehrim" Etwinning projesiyle öğrenciler önce şehirlerini tanıyor ardından teknolojinin yardımıyla şehirlerini tanıtıyor.
Mart ayında başlayan "Dünya Kültür Mirasının Bir Parçası Olarak Benim Sehrim" etwinning projesi Haziran ayında sona erecek. Türkiye’den 7 şehir ve Slovenya’nın dahil olduğu projede öğrenciler önce kendi şehirlerini tanıyor ardından da teknolojinin yardımıyla şehirlerini diğer illerdeki öğrencilere tanıtıyor.
Adana’daki Kasım Sacide Ener Ortaokulu öğrencileri de proje kapsamında Adana’nın tarihi ve doğal güzellikleriyle yemeklerini tanıtarak kent turizmine katkı sağlayacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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