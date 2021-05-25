Balcalı Hastanesinde online randevu dönemi

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Balcalı Hastanesinden 31 Mayıs itibariyle online randevu dönemi başlıyor.

Balcalı Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, değişen online randevu sistemleri ile vatandaşlar istedikleri poliklinik hizmetini hızlı bir şekilde alabilecek. Hastalar randevu almak için 31 Mayıs 2021 tarihinden sonra 0322 911 00 01 numaralı telefonu arayabilir veya "balcali.cu.edu.tr" adresini ziyaret edebilir.

Akıllı telefonlardan ise randevu almak için “Mergen Cep Hastane” aplikasyonu kullanılabilecek.

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