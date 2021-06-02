Adana'da bir evde çıkan yangın korkuttu; 3 kişi dumandan etkilendi

Can ÇELİKGülşah ÖZGEN/ADANA, (DHA)ADANA'da, bir evde çıkan yangın sonucu yan dairede bulunan 3 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Alevlerin sardığı ev ise küle döndü.
Olay, saat 18.15 sıralarında Sarıçam ilçesine bağlı Ertuğrul Gazi Mahallesi´ndeki bir apartmanın 4´üncü katında meydana geldi. İddiaya göre, söz konusu apartmanın 4´üncü katından alev yükseldiğini gören vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangının olduğu daireye gelen itfaiye ekipleri, yan taraftaki dairede mahsur kalan 3 kişinin olduğunu tespit etti. Ekiplerin çalışması sonucu kısa sürede mahsur kaldıkları yerden kurtarılan 3 kişi, dumandan etkilendikleri için ambulansla Adana Şehir Hastanesi´ne kaldırıldı. Daha sonra yangını söndürme çalışmalarını hızlandıran ekipler kısa sürede alevleri kontrol altına alarak söndürdü. Küle dönen dairede yapılan ilk incelemede yangının elektrik kontağından çıktığı belirlendi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİKGülşah ÖZGEN
2021-06-02 21:27:16
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