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Nüfus müdürlüklerine yeni konsept Yenilenen nüfus müdürlükleri Adanalılara hizmet vermeye başladı Adana Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Hüsamettin Erkınay: "Personel ve vatandaş çok memnun"

İHA

Nüfus müdürlüklerine yeni konsept Yenilenen nüfus müdürlükleri Adanalılara hizmet vermeye başladı Adana Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Hüsamettin Erkınay: "Personel ve vatandaş çok memnun"

Türkiye genelinde nüfus müdürlüklerinde yeni konsepte geçildi. Teknoloji desteği ile birlikte hizmet süreleri kısaldı, yoğunluk azaldı. Adana’daki il ve ilçe nüfus ve vatandaşlık müdürlükleri de bu çerçevede yeniden tasarlandı.
Nüfus müdürlüklerinin iş yoğunluğunu azaltmak, konfor ve vatandaş memnuniyetini artırmak amacıyla uygulamaya konan yeni nüfus müdürlükleri konseptinin sayısı her geçen gün artıyor. Adana Adana’da il ve 14 ilçe nüfus müdürlüğü de güçlü alt yapı ile yeniden tasarlandı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da geçen Cumartesi günü Adana’da yeni konsepte kavuşan il ve ilçe nüfus müdürlüklerini sosyal medyadan tanıttı.

"Nezih bir ortam oluşturuldu"
Adana Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Hüsamettin Erkınay, amaçlarının, nezih ve ferah ortamda vatandaşlara teknolojinin son imkanlarını kullanarak hızlı ve kaliteli hizmet sunmak olduğunu söyledi. Erkınay, “Yeni konsepte kavuştuk. Bütün çalışmalarımız tamamlandı. Nezih bir ortam oluşturuldu. İnşallah bundan sonra hizmet kalitesinin artması için elimizden geleni çabayı göstereceğiz. Personel ve vatandaş çok memnun. İlimizde bu konseptin uygulanması aşamasında destek veren herkese çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Yüreğir Nüfus ve Vatandaşlık Şefi Serap Tanrıkulu ise vatandaşlara daha sağlıklı hizmet vermek için çalıştıklarını belirterek, “Engelli vatandaşlarımız için gezici terminallerimizle evlere kadar giderek hizmet vermeye çalışıyoruz. Hem biz hem de gelen vatandaşlar çok memnunlar. Vatandaşlarımız geldiklerinde memnuniyetlerini dile getiriyorlar” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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