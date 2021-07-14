Çetin: "Çocuklarımız için ne yapsak azdır" Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Park Vadi Tesislerinde Aqua Tower’ın açılını yaptı

Çukurova Belediyesi Park Vadi Tesislerindeki Aqua Tower’ın açılını yapıldı.

Düzenlenen törende konuşan Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, “Bir çocuğu sevindirmek kadar güzel bir ibadet yoktur. Çocuklarımız mutlu olsun diye elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz” ifadesini kullandı.

Belediyecilik anlayışında Çukurovalıların huzurunu ve mutluluğunu artırmak olduğunu söyleyen Çetin, “Çocuklarımızı mutlu etmek gerekiyor. Çocuklarımız maalesef su kanallarında hayatını kaybetti. Yüreğimiz yandı, içimiz yandı. Çocuklarımızı da suçlayamıyoruz. Çünkü çocukların eğlenmeye serinlemeye ihtiyacı var. Hakkını teslim etmek lazım diğer belediyelerimizle birlikte bunun önüne nasıl geçeriz diye düşündük ve çocuklarımıza yüzme öğretmek gerektiğine karar verdik. Hayal Park yüzme havuzu başta olmak üzere çocuklarımıza yüzme öğrettik. Her yıl 10 bin çocuğumuza yüzme eğitimi verdik. Bundan çok büyük mutluluk duyuyorum. Çocuklarımız için ne yapsak azdır çocuklarımız için spor alanlarını oyun alanlarını artırmaya çalıştık” dedi.

Başkan Çetin, Çukurova’nın sadece yapılaşma anlamında değil parkları ve spor alanlarıyla da örnek olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

“7 yılda toplamda yaptığımız parkların sayısı 125 oldu. Bu Çukurova tarihinde yapılan parkların yarısından fazla. Parklarımızın tamamına yakını kendi kaynaklarımızla ve personelimizle yapıldı. Belediyenin kaynaklarını en doğru şekilde kullanarak bu başarıyı gerçekleştirdik. 78 civarında yeni spor tesisi yaptık. Yenilerini de yapıyoruz. ‘Spor kenti Adana uyuşturucuya hayır’ dedik. Çocuklarımızı gençlerimizi kötü alışkanlardan korumak için spora, bilime teşvik etmek gerektiğini biliyorduk. Bütün bunlar Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ülkeyi emanet ettiği çocuklar ve gençler için yapıldı. Çocuklar bizim geleceğimiz.”



"Yönetim başarısı"

Park Vadi Tesislerinin YapBirlikte İşletelimDevret yöntemiyle yapıldığını vurgulayan Başkan Çetin, bunun ayrı bir yönetim başarılı olduğuna dikkat çekti. Para harcayarak herkesin hizmet yapabileceğini önemli olanın para harcamadan iş yapmak olduğunu söyleyen Çetin, “Adana’nın yüz akı olan Park Vadi tesislerinin yapımında belediyenin kasasından tek kuruş çıkmadı. Bölgenin en büyük su oyun parkı, yüzme havuzları Türkiye’de ilk ve tek olan kadın yaşam merkezi ve çok amaçlı toplantı salonları var. Bugün de çocuklar için yapılan yeni bir bölümün açılışını yapıyoruz. Çukurova’da yaşamak bir ayrıcalık” şeklinde konuştu.

10 yılda 10 toplu açılış yapma hedefini açıklayan Başkan Çetin, şunları kaydetti:

“Adana ve Türkiye bizim toplu açılış törenlerimize alıştı. 6 buçuk yılda 6’ncı toplu açılış törenini genel başkanımızın katılımı ile yaptık. Bizi izlemeye devam edin. Çünkü biz ekip arkadaşlarımızla birlikte sizler için çalışmaya devam ediyoruz. Size sözümüz var. 10 yılda 10 toplu açılış ve temel atma töreni yapacağız. Şimdi 7’ncisini hazırlıyoruz. Size sürprizlerimiz de var. Vaat ettiğimiz şeyler dışında da yeni projelerimiz var. Söz verdiklerimizi zaten yapıyoruz. Belediye başkanı sözünün eri olmalı. Ya vaatte bulunmayacak vaatte bulunmuşsa gereğini yerine getirecek.”

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