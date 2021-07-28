Adanalı öğrencilerin YKS başarısı TYT ve AYT Sayısal ve AYT Sözel Türkiye birincisi Adana'dan çıktı

Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) yapıldığı 4 genel alanın üçündeki birincilikler Adana'dan çıktı.

Adana İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun, YKS'nın yapıldığı dört genel alanın üçündeki birincilikleri Adanalı öğrencilerin aldığını belirtti.

TYT, AYT Sayısal, AYT Eşit Ağırlık ve AYT Sözelde Adanalı öğrencilerin birinci olduğunu vurgulayan Durgun, TYT Türkiye üçüncüsü ve beşincisi, AYT Sayısal Türkiye ikincisi, yirmi dokuzuncusu, yetmiş dördüncüsü ve doksan üçüncüsü; AYT Eşit Ağırlık Türkiye yedincisi ve onuncusu ile Yabancı Dil Alanı Türkiye on ikincisinin de Adana'dan çıktığını kaydetti. Durgun, "İlimiz ilk yüzde 19 derece alarak büyük bir başarıya imza atmıştır. İçinde bulunduğumuz salgın koşullarına rağmen canla başla çalışarak bizlere bu gururu yaşatan tüm çocuklarımıza teşekkür ediyor; ayrıca vermiş oldukları desteklerden ötürü tüm öğretmen, idareci, personel ve bu sürecin olmazsa olmazı değerli velilerimize şükranlarımı sunuyorum. Bu başarı hepimizin” dedi.

YKS sonuçlarına göre başarılı olan Adanalı öğrencilerin isimleri şöyle:

TYT Türkiye Birincisi: Ali Eren Çakıcılı (Kozan Fen Lisesi)

TYT Türkiye Üçüncüsü Hatice Nur Gürbüz (Adana Fen Lisesi)

AYT Sözel Türkiye Birincisi: Hasan Mert (Özel Adana Final Okulları)

AYT Sayısal Türkiye Birincisi: Ali Eren Çakıcılı (Kozan Fen Lisesi)

AYT Sayısal Türkiye İkincisi Hatice Nur Gürbüz (Adana Fen Lisesi)

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