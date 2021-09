Adana’da 2 kişi tarafından evleri otomatik silahlarla basılan, 1 oğlu ölen, 2 oğlu da yaralanan anne gözyaşlarıyla olay anını anlattı. Anne, oğlunun 1 gün önce cezaevinden çıktığını, namaz kılarken evladının gözü önünde öldürüldüğünü söylerken, olayda ağır yaralanan ağabey ise olayın tek firari zanlısının yakalanmasını istediğini söyledi.

Edinilen bilgiye göre, olay, 3 Eylül Cuma günü saat 18.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Ali B. (24), kardeşi Y.B. (17) ile akrabaları Ö.A. (17) ve M.Ç. (17), yanlarına aldıkları otomatik silahlarla husumetlileri İbrahim (39), Hüseyin Can (24) ve İsmail Demir’in (37) evini bastı. Silahlardan çıkan kurşunlarla 3 kardeş ve o sırada misafir olarak eve gelen Ayşe G. (51) yaralandı.

Yüzlerini maskelerle gizleyen şüpheliler, saldırının ardından havaya ateş açarak geldikleri motosikletlerle kaçtı. Bu anlar ise bir iş yerinin güvenlik ve bir vatandaşın da cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Yaralılar, olay yerine gelen ekiplerin ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan İsmail Demir, hayatını kaybetti. İbrahim Demir’in tedavisi Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’nde sürerken ayağından yaralanan Hüseyin Can Demir’in tedavisi evde devam ediyor. Ayşe G.’nin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olaya karışan Y.B., Ö.A. ve M.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayın tek firari zanlısı Ali B. ise her yerde aranıyor.



İsmail Demir namaz kılarken öldürülmüş

İki aile arasında yıllar önce başlayan husumetin kız meselesi yüzünden çıktığı öne sürülürken, hayatını kaybeden İsmail Demir’in de 4 aydır cezaevinde yattığı ve 2 Eylül Perşembe günü serbest bırakıldığı öğrenildi. Ayrıca aile üyeleri, eve baskın yapıldığı sırada İsmail Demir’in namaz kıldığını, bu sırada öldürüldüğünü söyledi.

İhlas Haber Ajansı’nın görüntülediği evde onlarca kurşun izinin alçıyla kapatıldığı görülürken, İsmail Demir’in namaz kıldığı seccadede ise 14 kurşun deliğinin olduğu görüldü. Ayrıca aile, olayı gerçekleştiren faillerin yakınlarının kendilerini halen tehdit ettiklerini söyledi.

Hastanede İHA’ya konuşan İbrahim Demir, olayın tek failinin de bir an önce bulunması istediğini söyleyerek, “Otomatik silahlarla ateş ederek bizlere ölümüne sıktılar. Ben ilk başta elimden sonra da belden aşağı yaralandım. Ben adalet istiyorum. Yaklaşık 2 yıldan bu yana ben bu çeteyle uğraşıyorum. Halen bulunduğumuz semtte gövde gösterisi yapıyorlar. Tehdit altındayız. Evde çocuklarımız, hanımlarımız, misafirimiz varken böyle yaptılar” diye konuştu.



"Artık geceleri yatamıyoruz. Tehdit ediyorlar"

Anne Ayşe Demir ise olay anında evde olduğunu belirterek, “Maskeli 2 kişi eve girdi. Ancak mahallemizin çocukları olduğu için tanıyoruz. Otomatik silahlarla evi taradılar. Hemen koşup gittiler. Ben de balkona koştum, ‘Çocuklarım gitti, çocuklarım öldü, gelin’ diyerek bağırdım. Hepsi çok kan kaybetti. Çocuklarımı hastaneye götürdüler ve biri hayatını kaybetti. Olayı gerçekleştirenlerin ve azmettirenlerin yakalanmasını istiyorum. Burada geziyorlar. Biz artık geceleri yatamıyoruz. Tehdit ediyorlar, ‘Daha işimiz bitmedi’ diyorlar” ifadelerini kullandı.

Babası gözü önünde hayatını kaybeden 10 yaşındaki Ali Hamza Demir ise katillerin cezasını çekmesini istediğini söyleyerek, “2 adam silahla eve girdi. Babamı ve amcalarımı vurdular. Ben ‘Yapmayın’ diye bağırdım ama onlar yine de babamı vurdular. Babam kanlar içerisinde yere yığıldı. Ben babamın katillerinin cezalarını çekmesini istiyorum” dedi.

Öte yandan, aile olaya Halil İbrahim B. ve Ahmet B.’nin de katıldığını öne sürdü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.