Ceyhan’da uyuşturucu ve sahte para operasyonu

Adana’nın Ceyhan ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu ve sahte para ile yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, S.Ç. isimli şahıstan 3 adet 50 TL sahte banknot, 49.97 gram metamfetamin, 3 adet alüminyum folyoya sarılı 0.69 gram metamfetamin, 0.51 gram tütün ile karışık sentetik kannabinoid ele geçirildi. Şahıs, işlemler için Ceyhan Çocuk Büro Amirliği’ne teslim edildi. Diğer iki şüpheli şahıstan ise 2 adet 50 TL sahte banknot ele geçirildi.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise, R.Ç. isimli şahsın ikametinden 185 adet 50 TL sahte banknot, 7 adet uyuşturucu olarak kullanıldığı değerlendirilen hap, 20 adet 9.19 fişek; A.M. isimli şahsın ikametinden 1 adet tabanca ve tabancaya ait 2 adet 7.65 fişek, 1 adet kurusıkı tabanca, 4 adet uyuşturucu olarak kullanıldığı değerlendirilen hap ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 196 adet seri numaraları aynı sahte 50 TL banknot ele geçirilen, şüpheli şahıslar ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

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