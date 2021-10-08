Yosunlardan temizlenen Seyhan Nehri, eski güzelliğine kavuştu



Can ÇELİK/ADANA, (DHA)ADANA´nın doğal simgelerinden olan geçen haftalarda yosunla kaplanan Seyhan Nehri´nde temizlik çalışmasında sona gelindi. Yosunlarla yeşile dönen nehir eski güzelliğine kavuşurken, Adanalılar kano gezintisine çıktı, bazıları ise balık tuttu.

Seyhan ile Yüreğir ilçelerinin arasından geçen Seyhan Nehri´nin yüzeyi geçen haftalarda yosunlarla kaplandı. Adana Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin deniz araçlarıyla yaptığı temizlik çalışmalarına rağmen hızla büyüyen yosunların boyu, 2 metreye kadar uzadı. Su sirkülasyonunun azaldığı nehirde oksijen seviyesi de düşünce Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı temizlik çalışmalarını hızlandırarak dip temizliğine başladı. 60 görevli, Devlet Su İşleri (DSİ) ekiplerinin baraj suyunu kesmesiyle nehir yatağına inerek yaklaşık 3 kilometrelik alana yayılan yosunları temizlemeye başladı.

KANOYLA GEZİNTİYE ÇIKTILAR

Yaklaşık bir haftadan fazla süren temizlik çalışmasıya nehir büyük ölçüde yosunlardan temizlendi. Ardından nehre su verildi. Belediye ekipleri deniz araçlarıyla kalıntı temizliğini sürdürürken kötü görüntünün ortadan kalkmasının ardından vatandaşlar tekrar nehrin çevresinde vakit geçirmeye başladı. Bazı kişiler kanoyla nehirde gezintiye çıkarken, bazıları da balık tuttu. Suların çekilmesiyle ortaya çıkan adacıklarda konaklayan ördekler, yeniden nehirde su üzerine çıktı. Ailesiyle birlikte nehir kenarına piknik yapmaya geldiklerini söyleyen İsa Karakaya, "Yosunlar varken güzel bir görüntü yoktu. İnsanlar buraya stres atmaya, temiz hava almaya geliyor. Nehrin o şekilde olması bizi üzüyordu. Temiz görmek mutlu etti. Çocuklarımızı alıp geldik. Gölün tadını çıkarıp piknik yapacağız" dedi.DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK

2021-10-08 10:36:01



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