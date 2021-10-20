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Yeni Adana Stadı'na ulaşım çilesine çözüm arayışı Büyükşehir Belediyesi, maç günleri hem gidiş hem dönüşte tıkanarak futbolsever Adanalılara çile yaşatan Yeni Adana Stadyumu’na ulaşım sıkıntısını gidermek için çözüm arıyor Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar: “ Üniversite yolu bitinceye kadar bir çözüm bulacağız”

İHA

Yeni Adana Stadı'na ulaşım çilesine çözüm arayışı Büyükşehir Belediyesi, maç günleri hem gidiş hem dönüşte tıkanarak futbolsever Adanalılara çile yaşatan Yeni Adana Stadyumu’na ulaşım sıkıntısını gidermek için çözüm arıyor Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar: “ Üniversite yolu bitinceye kadar bir çözüm bulacağız”

Adana’da maç günleri oluşan trafik çilesiyle ilgili Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, “Başlanmış ama nasıl başlandığı belli olmayan, bitmeyen üstümüze kalan onlarca iş var. Üniversite yolu bitinceye kadar bir çözüm bulacağız” dedi.
Merkez Sarıçam ilçesinde bulunan 33 bin kişi kapasiteli Yeni Adana Stadyumu, 19 Şubat’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın video konferans yöntemiyle katıldığı törenle açıldı. Geçen sezon korona virüs nedeniyle seyirci alınmayan stadyuma bu sene ise yüzde 50 kapasiteyle seyirciler alınmaya başladı.
Adana Demirspor’un Süper Lig’e yükselmesiyle de maç günleri binlerce taraftar stadyuma gelmek için akın etmeye başladı. Hali hazırda stadyuma gidiş ve dönüş istikametinde bulunan 3 yol ise bu yoğunluğu kaldırmıyor.
Maç günleri saatler süren trafik çilesi de vatandaşları bezdiriyor. Bu arada Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından dün şehirdeki ulaşım sorunlarına çözüm bulmak amacıyla Ulaşım Ana Planı Çalıştay’ı yapıldı. Çalıştay sonunda Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, İhlas Haber Ajansı’na açıklamalarda bulundu.

“Üniversite yolunu 40 milyon liraya ihale ettik”
Maç günleri stadyum yolunda oluşan trafik çilesini bildiklerini söyleyen Başkan Karalar, “Allah’a şükür bitmiş bir şey yok. Başlanmış ama nasıl başlandığı belli olmayan, bitmeyen üstümüze kalan onlarca iş var. Bunlardan birisi de Yasemin Caddesi. O yol sadece kazılmış. Biz oraya temel çekiyoruz, asfaltlayacağız ve üstten bir köprü yaparak üniversite yoluna bağlayacağız. Üniversite yolunu 40 milyon liraya ihale ettik. O bittiğinde stadyuma daha rahat erişim sağlayabileceğiz. Onun da süresi çok kısa sürmez” diye konuştu.

“Geçici bir çözüm yapabilir miyiz görüşeceğiz”
Trafik çilesini azaltmak için keşif yapmaya gideceklerini de aktaran Karalar, “Başka alternatif bir şey yapabilir miyiz diye keşfe gideceğiz. Ulaşım master planı, ulaşımı tümden çözmenin çalışması aslında. Ona da parmak basacak bir çalışma. Orada daha basit, geçici bir çözüm yapabilir miyiz arkadaşla görüşeceğiz” dedi.
Yeni Adana Stadyumu’na hali hazırda 3 noktadan erişim olduğunun altını çizen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, “Bir Kozan yolundan, bir Çukurova Üniversitesi’nden bir de Çatalan Köprüsü’nden geçerek arkadan bir erişim var. Muhtemelen orada ışıklandırma olmadığı için insanlar orayı kullanmıyor ama geçici de olsa orayı değerlendireceğiz. Üniversite yolu bitinceye kadar bir çözüm bulacağız” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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