Adana´da sıcaklık eksi 13,4 dereceye kadar düştü; göl ve akarsular dondu



Kahraman ÖZTÜRK/TUFANBEYLİ (Adana), (DHA)ADANA'nın Tufanbeyli ilçesi kar yağışının ardından soğuk havaya teslim oldu. Dün gece en düşük hava sıcaklığının eksi 13,4 derece olarak ölçüldüğü ilçede, göl ve akarsular dondu, evlerin saçaklarında sarkıtlar oluştu.

Tufanbeyli ilçesinde 5 gün önce başlayan, 3 gün etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle ilçe beyaza büründü, mahalle yolları kapandı. Ekiplerin çalışmasıyla yollar açılırken, ilçe bu kez de soğuk havaya teslim oldu. Dün gece en düşük hava sıcaklığı, eksi 13,4 olarak ölçüldü. Soğuk hava nedeniyle bazı akarsular dondu. Evlerin saçaklarında sarkıtlar oluştu. Bazı vatandaşlar, sabah kalktıklarında araçlarını çalıştıramadı.

Gün içerisinde derecelerin eksi 4´ü gösterdiği ilçede soğuk hava etkisini sürdürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Tufanbeyli Kahraman ÖZTÜRK

2021-12-24 17:14:08



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