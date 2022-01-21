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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adana 01 Kadın Futbol Kulübü yönetimi tanıtıldı

İHA

Adana 01 Kadın Futbol Kulübü yönetimi tanıtıldı

Adana İdmanyurdu SK ve Adana Akdeniz Demirspor’un ardından Adana’yı kadınlar futbol liginde Adana 01 Kadın Futbol Spor Kulübü de temsil edecek.
Aralarında değişik siyasi partilerden belediye başkan yardımcısı, meclis üyesi, iş adamı, çiftçi, gazeteci, muhtar, sosyolog ve psikologun bulunduğu Ayfun Kaplan başkanlığındaki Adana 01 Kadın Futbol Kulübü’nün yönetimi tanıtıldı. Yönetimde Ayfun Kaplan (Başkan), Şule Özülkü (Başkan Vekili), Rukiye Çinkılıç (Başkan Yardımcısı), Firdevs Cingözler (Başkan Yardımcısı), Solmaz Kayalı Durak (Başkan Yardımcısı), Gülşah Görür (Başkan Yardımcısı), Hacer Ceylan (Başkan Yardımcısı), Abdurrahim Görür (Genel Sekreter), Ahmet Demirel (Sayman), Selahattin Fındık (Sportif Direktör), Hikmet Üzelaltınbulat (Genel Kaptan), Engin Kanber (Basın Sözcüsü), Semih Dizidar (Yönetim Kurulu Üyesi), Göktürk Güngör ( Yönetim Kurulu Üyesi), Fatih Selçuk (Yönetim Kurulu Üyesi), Mehtap Ünlü (Eğitim ve Halkla İlişkiler Koordinatörü), Kerem Kuzucu (Yönetim Kurulu Üyesi), İsmail Adıgüzel (Yönetim Kurulu Üyesi), Yaşar Kaya (Yönetim Kurulu Üyesi), Besime Yardım (Yönetim Kurulu Üyesi), Cansel Karacan (Yönetim Kurulu Üyeszi), Şehmus Baysal (Denetim Kurulu Üyesi), Ömer Faruk Bostancı (Denetim Kurulu Üyesi), Ahmet Kaplan (Denetim Kurulu Üyesi), Mustafa Furkan Önal (Denetim Kurulu Üyesi), Emre Can İlhan (Denetim Kurulu Üyesi), Ömer Körbay (Denetim Kurulu Üyesi).

"Örnek bir yönetim olacağız"
Adana 01 Kadın Futbol Spor Kulübü lansman toplantısında konuşan Başkan Ayfun Kaplan, ağırlıklı kız çocuğu babalar ile annelerin bulunduğu yönetimin sadece Adana’ya değil, Türkiye’ye örnek olacağını belirtti. Kaplan, kadın futbolunun trendinin dünyada yükseldiğine dikkat çekerek, “12 yıldır kadın futboluna gönül vermiş kız çocuğu babası olarak Adana 01 Kadın Futbol Kulübü’müz önümüzdeki şubat ayından itibaren 3. ligde mücadele edecektir. Takımımızın başarılı olması için var gücümüzle çalışacağız” dedi.
Toplantıya katılan Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz da Adana 01 Kadın Futbol Spor Kulübü’nün yanında olduklarını ve gereken desteği vereceklerini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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