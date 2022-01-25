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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Seyir halindeyken bayılan sürücü polis aracına arkadan çarparak durabildi

İHA

Seyir halindeyken bayılan sürücü polis aracına arkadan çarparak durabildi

Adana’da seyir halindeyken fenalaşan sürücüsü baygınlık geçirerek polis aracına arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil polis aracını 50 metre sürükledikten sonra durabildi.
Alınan bilgiye göre, Seyhan ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesi Ordu Caddesi’nde polis ekipleri devriye görevi yaptığı sırada 01 YD 911 plakalı aracı süren E.K direksiyon başında fenalaştı. Seyir halinde olduğu sırada baygınlık geçiren E.K., polis aracına çarptı. Yaklaşık polis aracını 50 metre sürükledikten sonra otomobil durabildi.
Sürücünün arkadaşı ve polisler, fenalaşan E.K.’ya ilk müdahaleyi yaptı. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri sürücüyü Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı.
Ulaşıma kapanan yol araçların çekilmesiyle tekrardan trafiğe açıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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