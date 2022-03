3 kişiyle başladığı güzellik merkezinde şimdi 253 kadına istihdam sağlıyor 39 yaşındaki güzellik uzmanı, 253 kadına istihdam sağlamanın gururunu yaşıyor Sinem Çekinmez: “İlk işe başladığımda ‘Allah’ım beni veren el yap’ diye dua ettim” “6 ay içerisinde 2 şube daha açıp çalışan kadın sayımızı 750 yapacağız”

Adana’da 17 sene önce güzellik merkezi açarak 3 kişiye istihdam sağlayan genç kadın, büyüttüğü işinde şimdilerde 253 kadına istihdam sağlamanın gururunu yaşıyor.

39 yaşındaki Sinem Çekinmez, 2003 yılında güzellik uzmanı olarak Adana’da bir merkezde çalışmaya başladı. 2 sene çalıştıktan sonra işten ayrılan Çekinmez, merkez Seyhan ilçesinde Bellapais isimli güzellik merkezini kurdu. 3 kişiye istihdam sağlayan Çekinmez, yıllar içinde işini büyüttü ve 6 sene önce ikinci şubesini açtı.

Merkezinin sürekli ilgi görmesi nedeniyle işi her geçen gün artan Çekinmez’in çalışan sayısı da bu oranda arttı. Sinem Çekinmez, 10 ay önce de üçüncü şubesini açtı ve şimdi 253’ü kadın olmak üzere 255 kişiye istihdam sağlıyor.



“Kadınların yapamayacağı hiçbir şey yok”

İHA muhabirine hikayesini anlatan Sinem Çekinmez, kadınların her işi başarabileceğini söyledi. Çekinmez, “Ben bu işe girerken çok küçük bir birikimle girdim ancak kadınların yapamayacağı hiçbir şey yok. Eğer kendinize inanırsanız, inandığınız yolda sabır ve azimle beklerseniz her şey olur. Gerçekten şu anda Adana’nın en büyük güzellik merkezlerinden birisiyiz” diye konuştu.

İlk merkezini açtığında, ‘Allah’ım beni veren el yap’ diye dua ettiğini söyleyen Çekinmez, “Ben kendi işimde her zaman en iyisini yapmaya gayret gösteriyorum. Bunu yaparken de yenilikler ve farklılıklar araştırıyorum. Kadınlar da bunu çok seviyor. Kendi işimi de çok seviyorum. Bugün benim yanımda çalışıp daha sonra kendi güzellik merkezini açan arkadaşlarımız var. Umarım bundan sonraki süreçte de böyle ilerler” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Sinem Çekinmez, 6 ay içerisinde 2 şube daha açacağını ve toplam çalışan kadın sayısını 750’ye çıkartacağını sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.