Osmaniye'de gasp ettiler, Adana'da yakalandılar; 4 gözaltı

Gökhan KESKİNCİ/ADANA,(DHA) OSMANİYE'de sürücüsüne bıçak çekilerek gasp edildiği öne sürülen cip, Adana'da polisin takibi sonucu yakalandı.
Osmaniye'de sürücüsüne bıçak çekilerek gasp edildiği iddia edilen 80 LM 024 plakalı cipin Adana'da olduğu ihbarını alan polis, aracı bulmak için ana caddelerde önlem aldı. Gece saatlerinde merkez Çukurova ilçesi Mavi bulvarda devriye görevinde bulunan polis ekibi, ihbar edilen cipi seyir halindeyken tespit etti. Polisin 'dur' ihtarında bulunduğu sürücü, kaçmaya başladı. Mavi bulvardan TarsusAdanaGaziantep (TAG) Otoyolu'na çıkan sürücü, ihtarlara uymayarak kaçmayı sürdürdü. Ekibin durumu telsizle bildirmesi üzerine otoyol bağlantı noktalarını kapatan polis, güzergah boyunca trafiği yavaşlatarak önlem aldı. Yaklaşık 15 kilometre kaçabilen cip sürücüsü, yanındaki 3 arkadaşıyla birlikte merkez Sarıçam ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi TAG Otoyolu doğu çıkışı yakınlarında yakalandı. İsmi öğrenilemeyen sürücü ve 3 arkadaşı gözaltına alınarak Sarıçam Polis Merkezi'ne götürüldü. (DHA)
DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Gökhan KESKİNCİ
2022-03-10 06:34:38
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.