En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adana'da faaliyet gösteren Sinem Çekinmez'e ait güzellik merkezi 'Bellapais'in 4. şubesi açıldı. Bellapais'te 4. şube ile birlikte çalışan kadın eleman sayısı 290’a yükseldi.

Kentte 3 şubeyle faaliyet gösteren Sinem Çekinmez’e ait güzellik merkezi ‘Bellapais’ merkez Çukurova ilçesine bağlı Uğur Mumcu Bulvarı’nda 4.şubeyi açtı.

Açılışa Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'da katıldı. Karalar’ın açılış kurdelesini kesmesinin ardından güzellik merkezi faaliyete başladı.

4.şube ile birlikte çalışan kadın eleman sayısı 290’a yükseldi. Açılışta konuşan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, kadınların ekonominin temel direği olduğunu söyledi.

Sinem Çekinmez ise şubelerin her geçen gün artacağını, kadın eleman sayısının da 5’inci şube ile birlikte 400’e ulaşacağını belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.