Adana’da çıkartılan petrolün vanadan akışı görüntülendi

Bursa'nın fethi ne zaman, kaç yılında oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adana'da Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından bulunan petrolün vanalardan akışı görüntülendi.

Adana’nın Ceyhan ilçesine bağlı Soysalı Mahallesi’nde TPAO’ya bağlı ‘Çukurova 1 ve Çukurova 2’ isimli araştırma sahasında 2 yıldır süren çalışmalar sonucu petrol bulundu. Bin 350 metrede bulunan petrollerden ‘Çukurova 1’ isimli araştırma sahasından çıkan petrolün ‘yüksek’ kalitede olduğu bunun üzerine ise diğer kuyuların açıldığı öğrenildi.

‘Çukurova 1’ isimli araştırma sahasından çıkan petrolün vanalardan akışı da görüntülendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.