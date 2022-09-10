Seyir halindeyken alev alan otomobil yandı

Yusuf KANTARLIYaşar SERİNTÜRK/ADANA, (DHA)ADANA'da seyir halindeyken alev alan otomobil alev alev yandı. Araç kullanılamaz hale geldi, yaralanan sürücü kendi imkanlarıyla hastaneye gitti.
Yüreğir ilçesi Karataş Bulvarı'nda, henüz sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 01 DV 853 plakalı otomobil, aniden alev aldı. Sürücü aracı durdurup, kendini dışarı attı. Çıkan yangında, kolundan ve yüzünden yaralanan sürücü, itfaiye ekiplerine haber verdikten sonra kendi imkanlarıyla hastaneye gitti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek söndürdü. Araç tamamen kullanılamaz hale gelirken, sürücünün durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Yusuf KANTARLI
2022-09-10 16:47:36
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