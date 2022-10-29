Çukurova'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çukurova'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

DHA

Çukurova'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı


Gülşah ÖZGENYaşar SERİNTÜRKSoner AYDINİzzet NAZLIİbrahim EMÜL/ADANA, MERSİN, HATAY, OSMANİYE (DHA)ADANA, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 99´uncu yıl dönümü dolayısıyla Adana'nın Seyhan ilçesi Uğur Mumcu Meydanı'nda tören düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törene, Adana Valisi Süleyman Elban, 6. Kolordu ve Müşterek Özel Kuvvetler Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Nihat Ergün, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, milletvekilleri ve coşkulu kalabalık katıldı. Vali Elban, Tuğgeneral Nihat Ergün ve Belediye Başkanı Zeydan Karalar törene katılanları selamlayarak, bayramlarını kutladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajının okunmasının ardından törende konuşan Vali Elban, "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere hem ulusal kurtuluş mücadelesinde hem de ondan sonraki dönemde bu ülkenin kurulmasında, ilerlemesinde, gelişmesinde seve seve canını vermiş tüm şehitlerimizi, ebediyete intikal etmiş tüm gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum" dedi.
Kutlamalar kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. Öğrencilerin okuduğu şiirler, halk oyunları gösterisi ve tören yürüyüşü izleyenler tarafından büyük beğeni topladı.
MERSİN
Mersin'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 99'uncu yıl dönümü kutlamaları, Cumhuriyet Meydanı'nda yapıldı. Törene, Vali Ali Hamza Pehlivan, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, bölge milletvekilleri, belediye başkanları, kent protokolü, gaziler ve öğrenciler katıldı. Vali Pehlivan, Tuğamiral Gedik ve Başkan Seçer'in törene katılanları selamlamasıyla başlayan kutlama, saygı duruşu ve İstiklal Marşı´nın okunmasıyla devam etti. Törende konuşan Vali Pehlivan, tüm vatandaşların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı´nı kutladı. Konuşmaların ardından jandarma komandoların tüfekli hareketler gösterisi ve zeybek oyunu büyük alkış aldı. Tören geçit töreni ile son buldu.
HATAY
Hatay´da kutlamaların adresi Antakya oldu. Vali Rahmi Doğan´ın makamında tebrikleri kabulünün ardından, Gündüz Caddesi´nde geçit töreni düzenlendi. Törene Vali Rahmi Doğan´ın yanı sıra Garnizon Komutanı Piyade Albay Tarık Çetin, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, askeri ve mülki erkan ile çok sayıda vatandaşın katıldı. Kutlamalar, geçit töreni ile son buldu. (DHA)
OSMANİYE
Osmaniye´de ise Devlet Bahçeli Bulvarı´nda tören düzenlendi. Törene Vali Erdinç Yılmaz, Garnizon Komutanı ve 39. Mekanize Piyade Tugay Komutan Yardımcısı Topçu Albay Hakan Kocabaş ile Belediye Başkanı Kadir Kara, öğrenciler ve çok sayıda kişi katıldı. Vali Yılmaz ve Belediye Başkanı Kadir Kara´nın, törene katılan öğrencilerin ve vatandaşların bayramını kutlamasının ardından, saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın mesajının okunmasının ardından Vali Yılmaz, günün önemine ilişkin konuşma yaptı. Kutlama programı, şiirlerin okunmasının ardından Osmaniye Belediyesi Mehter Takımı gösterisi ile devam etti. Protokol ve vatandaşlar, mehteran takımının seslendirdiği eserlere ellerindeki Türk bayrakları ile eşlik etti. Samet Aybaba Spor Lisesi halk oyunları ekibi ve Osmaniye Belediyesi 7 Ocak Halk Oyunları Topluluğu ekibi gösterilerini sundu. Garnizon Komutanlığı Piyade Komando Bölüğünde görevli askerler, Komando Andı'nı okudu. Jandarmanın eğitimli bomba arama ve narkotik köpeklerinin gösterisi ise ilgiyle izlendi. İl Jandarma Komutanlığı Özel Harekât Tabur Komutanlığı'na bağlı komandoların sunduğu tüfekli gösteri ise büyük beğeni gördü. Program, tören geçişi ile sona erdi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adana Gülşah ÖZGEN-Yaşar SERİNTÜRKSoner AYDIN-İzzet NAZLI-İbrahim EMÜL
2022-10-29 14:07:58

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
YEREL HABERLER Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de 29 Ekim ...
(Görüntülü) SOKAKTA DÖVÜLÜP YÜZÜ JİLETLE KESİLDİ, ?HIRSIZLIKTAN? ARANDIĞI İÇİN ŞİKAYETÇİ OLMADI
YEREL HABERLER (Görüntülü) SOKAKTA DÖVÜLÜP YÜZÜ JİLETLE KESİLDİ, ...
(Görüntülü) TEDAVİ EDİLMEYEN DİŞ İLTİHABINDA ÖLÜMCÜL &#039;MEDİASTİNİT&#039; RİSKİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) TEDAVİ EDİLMEYEN DİŞ İLTİHABINDA ÖLÜMCÜL ...
Adana'da bir kişinin darbedilmesiyle ilgili yakalanan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı
YEREL HABERLER Adana'da bir kişinin darbedilmesiyle ilgili yakalanan ...
Tedavi edilmeyen diş iltihabında ölümcül 'mediastinit' riski
YEREL HABERLER Tedavi edilmeyen diş iltihabında ölümcül ...
Orman yangınlarının "ateş avcısı" kadın pilotu, hedefleri başarıyla söndürüyor
YEREL HABERLER Orman yangınlarının "ateş avcısı" kadın pilotu, ...
Sokakta dövülüp yüzü jiletle kesildi, `hırsızlıktan´ arandığı için şikayetçi olmadı
YEREL HABERLER Sokakta dövülüp yüzü jiletle kesildi, `hırsızlıktan´ ...
Adana Demirspor yarın Kayserispor'a konuk olacak
YEREL HABERLER Adana Demirspor yarın Kayserispor'a konuk olacak
(Görüntülü) ADANA&#039;DA 2 BİN 600 POLİSLE HAVA DESTEKLİ &#039;HUZUR&#039; UYGULAMASI
YEREL HABERLER (Görüntülü) ADANA'DA 2 BİN 600 POLİSLE HAVA ...
ADANA'DA 2 BİN 600 POLİSLE HAVA DESTEKLİ 'HUZUR' UYGULAMASI
YEREL HABERLER ADANA'DA 2 BİN 600 POLİSLE HAVA DESTEKLİ 'HUZUR' ...
Adana'da 2 bin 600 polisle hava destekli 'huzur' uygulaması
YEREL HABERLER Adana'da 2 bin 600 polisle hava destekli 'huzur' ...
Adana'da helikopter destekli "huzur" uygulaması yapıldı
YEREL HABERLER Adana'da helikopter destekli "huzur" uygulaması ...
Adana Demirspor, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER Adana Demirspor, Kayserispor maçının hazırlıklarını ...
Adana'da ilçe belediye başkanlarından Cumhuriyet Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Adana'da ilçe belediye başkanlarından Cumhuriyet ...
Adana'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 301 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Adana'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında ...
Adana'da huzur ve güven uygulamalarında 805 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Adana'da huzur ve güven uygulamalarında 805 şüpheli ...
(Görüntülü)ZABITA MEMURU, SEYYAR SATICIYI DARBETTİ
YEREL HABERLER (Görüntülü)ZABITA MEMURU, SEYYAR SATICIYI DARBETTİ
Adana Tarım ve Sera Bahçe Fuarı, 1 Kasım'da açılacak
YEREL HABERLER Adana Tarım ve Sera Bahçe Fuarı, 1 Kasım'da açılacak
Adana'da, Cumhuriyet Bayramı kapsamında Durgun Su Kano Yarışları yapıldı
YEREL HABERLER Adana'da, Cumhuriyet Bayramı kapsamında Durgun Su ...
Adana'da evinde öldürülen kadının cinayet zanlısına 20 yıl hapis cezası
YEREL HABERLER Adana'da evinde öldürülen kadının cinayet zanlısına ...
Zabıta memuru, seyyar satıcıyı darbetti
YEREL HABERLER Zabıta memuru, seyyar satıcıyı darbetti
(Görüntülü)ŞEHİT MUHAMMET ORUÇ&#039;UN ADININ VERİLDİĞİ ANAOKULUNDA CUMHURİYET COŞKUSU
YEREL HABERLER (Görüntülü)ŞEHİT MUHAMMET ORUÇ'UN ADININ ...
Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
YEREL HABERLER Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de 29 Ekim ...
GÜNCELLEME - Adana'da zabıtanın, seyyar satıcıyı darbetmesi kameraya yansıdı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Adana'da zabıtanın, seyyar satıcıyı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.