Çukurova'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı



Gülşah ÖZGENYaşar SERİNTÜRKSoner AYDINİzzet NAZLIİbrahim EMÜL/ADANA, MERSİN, HATAY, OSMANİYE (DHA)ADANA, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 99´uncu yıl dönümü dolayısıyla Adana'nın Seyhan ilçesi Uğur Mumcu Meydanı'nda tören düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törene, Adana Valisi Süleyman Elban, 6. Kolordu ve Müşterek Özel Kuvvetler Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Nihat Ergün, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, milletvekilleri ve coşkulu kalabalık katıldı. Vali Elban, Tuğgeneral Nihat Ergün ve Belediye Başkanı Zeydan Karalar törene katılanları selamlayarak, bayramlarını kutladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajının okunmasının ardından törende konuşan Vali Elban, "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere hem ulusal kurtuluş mücadelesinde hem de ondan sonraki dönemde bu ülkenin kurulmasında, ilerlemesinde, gelişmesinde seve seve canını vermiş tüm şehitlerimizi, ebediyete intikal etmiş tüm gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum" dedi.

Kutlamalar kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. Öğrencilerin okuduğu şiirler, halk oyunları gösterisi ve tören yürüyüşü izleyenler tarafından büyük beğeni topladı.

MERSİN

Mersin'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 99'uncu yıl dönümü kutlamaları, Cumhuriyet Meydanı'nda yapıldı. Törene, Vali Ali Hamza Pehlivan, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, bölge milletvekilleri, belediye başkanları, kent protokolü, gaziler ve öğrenciler katıldı. Vali Pehlivan, Tuğamiral Gedik ve Başkan Seçer'in törene katılanları selamlamasıyla başlayan kutlama, saygı duruşu ve İstiklal Marşı´nın okunmasıyla devam etti. Törende konuşan Vali Pehlivan, tüm vatandaşların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı´nı kutladı. Konuşmaların ardından jandarma komandoların tüfekli hareketler gösterisi ve zeybek oyunu büyük alkış aldı. Tören geçit töreni ile son buldu.

HATAY

Hatay´da kutlamaların adresi Antakya oldu. Vali Rahmi Doğan´ın makamında tebrikleri kabulünün ardından, Gündüz Caddesi´nde geçit töreni düzenlendi. Törene Vali Rahmi Doğan´ın yanı sıra Garnizon Komutanı Piyade Albay Tarık Çetin, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, askeri ve mülki erkan ile çok sayıda vatandaşın katıldı. Kutlamalar, geçit töreni ile son buldu. (DHA)

OSMANİYE

Osmaniye´de ise Devlet Bahçeli Bulvarı´nda tören düzenlendi. Törene Vali Erdinç Yılmaz, Garnizon Komutanı ve 39. Mekanize Piyade Tugay Komutan Yardımcısı Topçu Albay Hakan Kocabaş ile Belediye Başkanı Kadir Kara, öğrenciler ve çok sayıda kişi katıldı. Vali Yılmaz ve Belediye Başkanı Kadir Kara´nın, törene katılan öğrencilerin ve vatandaşların bayramını kutlamasının ardından, saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın mesajının okunmasının ardından Vali Yılmaz, günün önemine ilişkin konuşma yaptı. Kutlama programı, şiirlerin okunmasının ardından Osmaniye Belediyesi Mehter Takımı gösterisi ile devam etti. Protokol ve vatandaşlar, mehteran takımının seslendirdiği eserlere ellerindeki Türk bayrakları ile eşlik etti. Samet Aybaba Spor Lisesi halk oyunları ekibi ve Osmaniye Belediyesi 7 Ocak Halk Oyunları Topluluğu ekibi gösterilerini sundu. Garnizon Komutanlığı Piyade Komando Bölüğünde görevli askerler, Komando Andı'nı okudu. Jandarmanın eğitimli bomba arama ve narkotik köpeklerinin gösterisi ise ilgiyle izlendi. İl Jandarma Komutanlığı Özel Harekât Tabur Komutanlığı'na bağlı komandoların sunduğu tüfekli gösteri ise büyük beğeni gördü. Program, tören geçişi ile sona erdi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adana Gülşah ÖZGEN-Yaşar SERİNTÜRKSoner AYDIN-İzzet NAZLI-İbrahim EMÜL

2022-10-29 14:07:58



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.