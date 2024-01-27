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        Haberler Gündem Adana İl Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Ahmet Hakan Arıkan kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır?

        Adana İl Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Ahmet Hakan Arıkan kimdir?

        26 Ocak tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanan atama kararına göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahmet Hakan Arıkan'ı Adana İl Emniyet Müdürü olarak atandı. Peki, Ahmet Hakan Arıkan kimdir? İşte, yeni Adana İl Emniyet Müdürü Arıkan hakkında detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.01.2024 - 13:20 Güncelleme: 27.01.2024 - 13:20
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        Ahmet Hakan Arıkan kimdir?
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın liderliğinde gerçekleşen gece yarısı Emniyet Müdürleri Kararnamesi ile önemli bir görev değişikliği yaşandı. Bu kapsamda, Trabzon Emniyet Müdürü olarak görev yapan Ahmet Hakan Arıkan Adana İl Emniyet Müdürlüğü'ne atandı. Peki, Ahmet Hakan Arıkan kimdir? İşte, detaylar...

        AHMET HAKAN ARIKAN KİMDİR?

        Ahmet Hakan Arıkan, 1968 senesinde İzmir'de dünyaya geldi. 1991 yılında Polis Akademisi'nden mezun olarak göreve başladı. İlk olarak Komiser Yardımcısı olarak emniyetteki görevine adım atan Ahmet Hakan Arıkan, Ankara İl Emniyet Müdür Vekili olarak son 5 ay içinde görev yapmaktaydı.

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        AHMET HAKAN ARIKAN HAYATI

        Ankara, Emniyet Genel Müdürlüğü, Tunceli ve Polis Akademisi Başkanlığı gibi önemli birimlerde görev alan Arıkan, 13 Ekim 2015 tarihinde Ankara İl Emniyet Müdür Vekili olarak atanmıştı. Evli ve bir çocuk babası olan Arıkan, güvenlik alanındaki deneyimi ve başarılarıyla bilinmektedir.Son olarak Ahmet Hakan Arıkan Adana İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

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        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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