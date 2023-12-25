Adana ilçeleri: Adana ilçeler haritası ile kaç merkez ilçesi var, nüfusu kaç? Akdeniz Bölgesi'nde yer alan Adana, ülkemizin en büyük şehirlerinden biridir. Türkiye'nin en kalabalık altıncı şehri olan Adana, önemli ticaret ve kültür merkezlerinden biri olarak da bilinmektedir. Adana'nın en yakın komşusu ise Mersin'e bağlı Tarsus ilçesidir. Adana ilçeler haritası ile kaç merkez ilçesi var, nüfusu kaç? İşte, detaylar...

Adana Toros Dağları’nın güneyinde yer alan Çukurova'da Seyhan nehri üzerinde kurulmuş bir ilimizdir. Tarihi güzellikleri, önemli coğrafi konumu ve lezzetli mutfağıyla adından söz ettiren ilimizin tarihçesi 3.000 yıl kadar öncesine dayanmaktadır. Bölgedeki arkeolojik bulgular Paleolitik Çağ'a değin uzanan insan yerleşkelerini gün yüzüne çıkarmıştır. Bu antik geçmişin en önemli sebebi şüphesiz ki bulunduğu coğrafi konumdur. Adana, Antik Kilikya Bölgesi'nin en önemli şehirlerinden birisidir. Hititlerden Osmanlı'ya, gelmiş geçmiş birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Adana ilimizin 5 merkez ilçesi olmak üzere toplam 15 ilçesi bulunmaktadır. İşte, Adana’nın ilçeleri:

Merkez İlçeler:

Çukurova

Sarıçam

Seyhan

Yüreğir

Karaisalı

Diğer İlçeler:

Aladağ

Ceyhan

Feke

İmamoğlu

Karataş

Kozan‎

Pozantı‎

Saimbeyli

Tufanbeyli‎

Yumurtalık‎

Adana'nın İlçeleri

Adana isminin nereden geldiği en merak edilen soruların başında geliyor. Bu konu hakkında rivayetler dolaşmakla birlikte bir efsaneye göre gök tanrısı Uranüs’ün Adanus ve Sarus adında iki oğlu Adana civarına savaşarak gelmişler ve Adanus adını kendi kurdukları şehre vermiştir. Seyhan Nehri ise Sarus ismini almıştır. Hititlerin etkisinde kalan Finikeliler ise tarım ve bitki tanrılarının ismi Adonis’i bereketli topraklarından dolayı Adana’ya isim olarak vermiştir. Pek çok farklı medeniyete ev sahipliği yapan Adana’nın tarihi güzelliklerine yakından şahit olmak için her yıl pek çok yerli ve yabancı turist gelmektedir. Başka illerden göç alması sebebiyle Adana’nın hem ilçeleri hem de merkezi kalabalıktır. Adana’nın ilçeleri şu şekildedir: Çukurova, Sarıçam, Seyhan, Yüreğir, Aladağ, Ceyhan, Feke, İmamoğlu, Karaisalı, Karataş, Kozan‎, Pozantı‎, Saimbeyli, Tufanbeyli‎ ve Yumurtalık‎.

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Adana Merkez İlçeleri

Adana dışarıdan oldukça fazla göç alan bir şehrimiz olduğundan dolayı nüfus artışı da bu yönde fazladır. Verimli toprak arazileri bu bölgeye göçün tercih edilmesinin başlıca sebeplerinden biridir. Adana ilimizin nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu ilçe Seyhan ilçesidir. Seyhan Nehri gibi önemli bir nehre sahip olan ilçe, en fazla göç alan ilçelerden biridir. En kalabalık ikinci ilçesi Yüreğir, üçüncü ilçesi ise Çukurova ilçesidir. En az nüfus yoğunluğuna sahip olan ilçesi ise Saimbeyli ilçesidir. Adana ilimizin 5 merkez ilçesi bulunmaktadır. Bu ilçeler şunlardır:

Merkez İlçeler:

Çukurova

Sarıçam

Seyhan

Yüreğir

Karaisalı

Adana İlçeler Haritası

Adana ilimiz verimli toprakları, tarihsel değerleri ve bulunduğu coğrafi konumuyla ayrı bir öneme sahiptir. Gerek tarım gerekse ticaret şehirleri arasında önemli bir yere sahiptir. Adana’nın ilçeleri arasında en büyük olanları merkez ilçeler oluşturmaktadır. Bu ilçelerin yüz ölçümlerine, büyüklüklerine ve bulundukları konuma harita yardımıyla ulaşım sağlayabilirsiniz. Görsel bir destek olarak kullanılan harita, ilçeleri daha kolay şekilde görebilmemize olanak tanır. Adana ilçeler haritasıyla birlikte ilçelerin konumlarına ulaşabilirsiniz. Adana merkez konum ve ilçelerin konumu harita üzerinde şu şekildedir:

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