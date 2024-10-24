"Adana Kebabı" ustalık başvuruları başladı

Adana Ticaret Odası (ATO) tarafından düzenlenen " Tescilli Adana Kebabı Ustalık Eğitimi" başvuruları başladı.

ATO Sosyal Hizmetler ve Eğitim Vakfı Tesisleri'nde (ATOSEV) gerçekleştirilen ve bu yıl 15'incisi düzenlenen uygulamalı eğitime katılmak isteyenler, ATO'nun web sitesinden online başvuru yapabilecek.

12-13 Kasım tarihlerinde, iki gün sürecek uygulamalı eğitimde, "Tescilli Adana Kebabı" etinin seçilmesi, malzemelerinin hazırlanması, etin pişime hazır hale getirilmesi, etin şişlenmesi ve yanında sunulacak ek lezzetlerin hazırlanması, mangalın yakılması, pişirim aşamaları ve kebabın sunumu ayrıntılı olarak anlatılacak.