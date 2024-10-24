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        "Tescilli Adana Kebabı Ustalık Eğitimi" başvuruları başladı

        Adana Ticaret Odası (ATO) tarafından düzenlenen, "15. Tescilli Adana Kebabı Ustalık Eğitimi" başvuruları başladı. İki gün sürecek uygulamalı eğitimde yıllardır kebap ustası olarak hizmet sektöründe bulunan tecrübeli eğitmenlerin vereceği eğitimin yanı sıra tescilli kebapla ilgili yasal konular ve gıda hijyeni ile ilgili de eğitimler verilecek

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 11:46 Güncelleme: 24.10.2024 - 11:46
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        "Adana Kebabı" ustalık başvuruları başladı
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        Adana Ticaret Odası (ATO) tarafından düzenlenen " Tescilli Adana Kebabı Ustalık Eğitimi" başvuruları başladı.

        ATO Sosyal Hizmetler ve Eğitim Vakfı Tesisleri'nde (ATOSEV) gerçekleştirilen ve bu yıl 15'incisi düzenlenen uygulamalı eğitime katılmak isteyenler, ATO'nun web sitesinden online başvuru yapabilecek.

        12-13 Kasım tarihlerinde, iki gün sürecek uygulamalı eğitimde, "Tescilli Adana Kebabı" etinin seçilmesi, malzemelerinin hazırlanması, etin pişime hazır hale getirilmesi, etin şişlenmesi ve yanında sunulacak ek lezzetlerin hazırlanması, mangalın yakılması, pişirim aşamaları ve kebabın sunumu ayrıntılı olarak anlatılacak.

        Yıllardır kebap ustası olarak hizmet sektöründe bulunan tecrübeli eğitmenlerin vereceği eğitimin yanı sıra tescilli kebapla ilgili yasal konular ve gıda hijyeni ile ilgili de eğitimler verilecek.

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