Adana tava yemeği tarifi, nasıl yapılır?

Doğu mutfağı denince akla bol miktarda et içeren yemekler gelmektedir. Güzel ülkemizin bol etli mutfağından bugün Adana Tavayı ele alalım. Adana Tava için gerekli malzemeler;
Adana tava malzemeler;
- 1 kilogram patlıcan
- 250 gr kuşbaşı
- 2 adet yeşil biber
- 1 adet soğan
- 2 adet domates
- 1 adet kırmızı biber
- Karabiber, tuz
- Biraz salça
- Biraz sıvı yağ
Adana tava yemeği yapılışı;
- Patlıcanların acısını almak için alacalı olarak soyuyoruz ardından tuzlu suda beklemeye yolluyoruz.
- Soğanı yemeklik doğrayıp, biberleri halka halka kesiyoruz.
- Tencere içerisine sıvı yağı koyup soğanları ekliyoruz.
- Üstüne patlıcan, sarımsak, biber karışımından koyuyoruz, etlerimizi ilave edip aynı işlemi tekrar ediyoruz en üst sıraya yemeklik doğradığımız domateslerimizi koyup karabiber, tuz ve yarım çay bardağı suda erittiğimiz salçamızı ekliyoruz.
- Salça en üstündeki katı tamamen örtecek şekilde sıvanmalıdır.
- Yaklaşık 30 dakika patlıcanlar çökene kadar pişirelim.
- Bir orta tabak Adana Tava yaklaşık 361 kaloridir.
- Dilerseniz yanına güzel bir cacık ve tane tane dökülen pirinç pilavı yapabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun.
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