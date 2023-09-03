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        Haberler Gündem 3. Sayfa Adana’da kesilmiş 12 eşek ele geçirildi

        Adana’da kesilmiş 12 eşek ele geçirildi

        Adana'da Yüreğir Zabıta ekipleri 12 kesilmiş et, kesilmemiş 2 eşek ve 6 at ele geçirdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03.09.2023 - 10:19 Güncelleme: 03.09.2023 - 10:19
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        Kesilmiş eşek ve at ele geçirildi
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        Adana'daki olay, Bahçelievler Mahallesinde meydana geldi. Yüreğir Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne Bahçelievler Mahallesinde eşek kesildiği ve etinin satılacağı ihbarı geldi. İhbar üzerine harekete geçen zabıta ekibi adrese baskın yaptı.

        Yapılan baskında 12 kesilmiş eşek, kesilmemiş 2 eşek ve 6 at ele geçirildi. Olayla ilgili eşekleri kestiği öne sürülen iki şüpheli gözaltına alındı.

        Kesilen eşekler iş makinalarıyla tanışıp gömülerek yok edildi. Kesilmeden kurtarılan at ve eşekler ise barınağa teslim edildi. Kesim yerinde çok miktarda kemik olduğu da görüldü.

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