Adana’da kanalın taşması sonucunda karayolu sular altına kaldı. Olay, Sarıçam ilçesi Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunda meydana geldi. İHA'nın haberine göre DSİ’ye ait sulama kanalına fazla su verilmesiyle taşan su, karayoluna dökülmeye başladı. Karayolunun köprü altında kalan kısmı yaklaşık bir metrelik suyla kaplandı.

HAVUZA DÖNÜŞTÜ

Havuza dönüşen yoldan geçmeye çalışan bir otomobil, su içerisinde mahsur kaldı. Mahsur kalan otomobil, çekici yardımıyla kurtarıldı. Bazı sürücüler ise su dolu yoldan geçmek isterken zor anlar yaşadı. Motosikletli bir kişi ise suyun yüksekliğini fark edemeyince, mahsur kaldı. Motosiklet sürücüsü, buradan kendi imkanlarıyla çıktı.