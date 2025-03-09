Adanaspor: 1 - Fatih Karagümrük: 2 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Fatih Karagümrük, deplasmanda Adanaspor'u 2-1 mağlup etti. Papy Djilobodji ve Marius Tresor Doh'un golleriyle kazanan Fatih Karagümrük, puanını 52'ye yükseltti. Adanaspor ise haftayı 27 puanla tamamladı.
Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Adanaspor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 2-1'lik skorla Fatih Karagümrük oldu.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 38'de Papy Djilobodji ve 77. dakikada Marius Tresor Doh attı. Ev sahibinin tek golünü ise 71. dakikada Andrei Ivan kaydetti.
Bu sonucun ardından Fatih Karagümrük puanını 52'ye yükseltirken, Adanaspor ise 27 puanda kaldı.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Adanaspor, Bandırmaspor'a konuk olacak. Fatih Karagümrük, evinde Kocaelispor'u ağırlayacak.