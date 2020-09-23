Adapazarı'nda ortadan kaybolan anne-oğulu Didem Arslan Yılmaz Ankara'da buldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. Sayfa
ABONE OL

Adapazarı'nda ortadan kaybolan anne-oğulu Didem Arslan Yılmaz Ankara'da buldu

Adapazarı’nda önceki gün öğle saatlerinde alışverişe çıkan 17 yaşındaki Rabia Halıcı ve yanında bulunan bir yaşındaki oğlundan bir daha haber alamayan ailesi önce polise ardından da Show TV'de ekranlara gelen Didem Arslan Yılmaz'la VAZGEÇME programına başvurdu.

Didem Arslan Yılmaz
HABERTURK.COM

24 saattir kendilerinden haber alınamayan anne oğulu, Didem Arslan Yılmaz'la VAZGEÇME ekibi bir saat içinde Ankara'da buldu.

Rabia Halıcı'nın eşi Doğuş Halıcı da dün Didem Arslan Yılmaz'la VAZGEÇME programına katılarak eşinin bir adamla kaçmış olabileceğini iddia etti ve eşine 'geri dön' çağrısında bulundu.

Doğuş Halıcı, kayıp eşini ve bebeğini arıyor;

"EŞİM BENİ DİLENDİRDİĞİ İÇİN KAÇTIM!"

17 yaşındaki Rabia Halıcı ise canlı yayına telefonla bağlanarak, eşinden şiddet gördüğünü ve eşinin kendisini zorla dilendirdiğini iddia etti. Eşi hakkında uzaklaştırma kararı çıkarttığını söyleyen Rabia, Sakarya'da esnaflık yapan biriyle Ankara'ya kaçtığını açıkladı.

Rabia Halıcı ve bebeği bulundu;

RABİA CANLI YAYINA BAĞLANDI, EŞİ VE ANNESİ DUYDUKLARI KARŞISINDA YIKILDI!

Duydukları karşısında gözyaşlarına boğulan Doğuş Halıcı, eşini dilendirmediğini ve şiddet uygulamadığını söylerken, eşine gözyaşları içinde "Biz mutlu değil miydik?" diye sordu. Rabia'nın annesi Semra Hanım da kızının bulunduğunu canlı yayın sırasında öğrendi. O da kızına veryansın ederek, "Neden kaçtın, neden kalkıp benim yanıma gelmedin?" dedi.

Rabia Halıcı ile ilgili gelişmeler bugün saat 15.15'te Show TV'de ekranlara gelecek 'Didem Arslan Yılmaz'la VAZGEÇME' programında olacak!

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kadıköy'de ambulans devrildi: 4 yaralı
GÜNDEMKadıköy'de ambulans devrildi: 4 yaralı
İstikşafi görüşmeler ne demek? İstikşafi nedir? İstikşafi TDK
GÜNDEMİstikşafi görüşmeler ne demek?
Bolu Dağı yolunda otomobile çarpan tanker devrildi yolu zift kapladı!
GÜNDEMBolu Dağı ulaşıma kapandı!
Tarihi sanduka kapağını satacaktı
GÜNDEMTarihi sanduka kapağını satacaktı
Son dakika İstanbul Eyüpsultan'da 5 katlı binada yangın!
GÜNDEMİstanbul Eyüpsultan'da 5 katlı binada yangın!
Bacanağı ve baldızını öldürdü! Şoke eden ifade!
GÜNDEMBu nasıl vahşet! Çifte cinayeti telefonda dinletmiş!
Anlamlı günaydın mesajları yeni 2020! En güzel kısa ve uzun resimli günaydın mesajları 23 Eylül GÜNAYDIN!
GÜNDEMEn güzel anlamlı resimli günaydın mesajları
Teröristlere yardım eden 2 kişiye gözaltı
GÜNDEMTeröristlere yardım eden 2 kişiye gözaltı
Son dakika! Dokunmayın! Cezası73 bin TL
GÜNDEMDokunmayın! Cezası73 bin TL
1000 TL Pandemi sosyal yardımı başvurusu! E-Devlet pandemi başvuru sonucu sorgulama
GÜNDEM1000 TL sosyal yardım başvuru sonucu sorgula

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X