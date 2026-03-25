        Haberler Dünyadan Adele'in 13 yaşındaki oğlu kopyası gibi

        Adele'in 13 yaşındaki oğlu kopyası gibi

        Adele, eski eşi Simon Konecki'den olan oğlunu kameralardan uzak büyüttü. Artık 13 yaşında olan Angelo, yıllar sonra görüntülendiğinde, annesine tıpatıp benzerliğiyle dikkat çekti

        Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Adele, 13 yaşındaki oğlu Angelo ile birlikte Beverly Hills'te görüntülendi. Bugüne dek oğlunu kameralardan uzak tutmaya özen gösteren Adele, onunla birlikte nadir görüntülerden birini vermiş oldu.

        Angelo'nun, annesinin boyuna yetişmesi ve yüzünün de tıpatıp Adele'e benzemesi dikkat çekti.

        Anne-oğul birlikte akşam yemeği yedikleri mekanın çıkışında görüntülenirken, Adele yüzünü tıbbi maskeyle gizlemeyi tercih etti.

        Adele, oğlu Angelo'nun babası olan Simon Konecki'den ayrıldıklarını Nisan 2019'da ilan etmiş, beş ay sonra da boşanma davası açmıştı. 8 yıllık birlikteliğin ardından ikilinin boşanma davası, resmi olarak Ocak 2021'de sonuçlandı. Eski eşler boşandıklarında 8 yaşında olan oğulları Angelo'nun ortak velayetini aldı.

        Çift, boşanma için mahkemeye 'şiddetli geçimsizlik' gerekçesini sunmuştu.

        Boşanma sonrası ünlü televizyoncu Oprah Winfrey'e konuşan Adele, 2018 yılında Simon Konecki'den ayrıldığı zaman evlilik fikrine saygısızlık ettiği hissine kapıldığını anlatmıştı.

        Boşanma sonrasında "dehşet verici panik ataklar" yaşadığını söyleyen Adele, bunun kendisini sıkı bir egzersiz düzeni uygulamaya yönelttiğini ve bu yolla iki yılda yaklaşık 50 kilo verdiğini söylemişti.

        'Easy On Me', 'Hello', 'Someone Like You' ve 'Rolling in the Deep' gibi hitleriyle tanınan şarkıcı, uzun yıllardır basketbol menajeri Rich Paul ile birliktelik yaşıyor. 2024 yazında verdiği bir konserde, Paul ile nişanlandıklarını duyurmuştu.

